Última hora de la crisis de vivienda y el posible adelanto de las elecciones, en directo: Pedro Sánchez comparece hoy a las 9:00h para anunciar si convoca o no elecciones generales

Adelanto electora, ¿sí o no? Esa es la pregunta que sobrevuela en todos los corrillos desde que el pasado viernes el Congreso tumbó los dos decretos de vivienda, protagonizando la derrota parlamentaria más dolorosa de la legislatura.

Solo Sánchez puede despejar la incógnita y de ocurrir llegaría tras un fin de semana de reflexión. El presidente ha hablado con su círculo más cercano y habría estudiado encuestas. Poco se mueve, según las que se publican hoy, realizadas tras la movilización popular, gobernaría el PP con Vox.

La fecha que se baraja para ir a las urnas es el 29 de noviembre. El PP anima a Sánchez a disolver las Cortes, también son muchos los barones socialistas los que creen que es el momento. Ir a las urnas, pilla sin embargo, a contrapié a Sumar que presentará su nuevo líder y político llamado 'Frente Amplio', el próximo 17 de octubre.

Las manifestaciones a favor de la vivienda siguen recorriendo España. Miles de personas reclaman en las calles el fin de los desahucios y llaman a una huelga general. Mientras tanto, continúa la acampada. Décimo día en la Puerta del Sol, las tiendas ya ocupan las calles que rodean el kilómetro cero.

Sigue en directo la última hora de la crisis de la vivienda en nuestro país que podría desencadenar un adelanto electoral.