Crisis vivienda
Última hora de la crisis de vivienda y el posible adelanto de las elecciones, en directo: Pedro Sánchez comparece hoy a las 9:00h para anunciar si convoca o no elecciones generales
Sigue en directo la última hora de la crisis de la vivienda en nuestro país que podría desencadenar un adelanto electoral.
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Adelanto electora, ¿sí o no? Esa es la pregunta que sobrevuela en todos los corrillos desde que el pasado viernes el Congreso tumbó los dos decretos de vivienda, protagonizando la derrota parlamentaria más dolorosa de la legislatura.
Solo Sánchez puede despejar la incógnita y de ocurrir llegaría tras un fin de semana de reflexión. El presidente ha hablado con su círculo más cercano y habría estudiado encuestas. Poco se mueve, según las que se publican hoy, realizadas tras la movilización popular, gobernaría el PP con Vox.
La fecha que se baraja para ir a las urnas es el 29 de noviembre. El PP anima a Sánchez a disolver las Cortes, también son muchos los barones socialistas los que creen que es el momento. Ir a las urnas, pilla sin embargo, a contrapié a Sumar que presentará su nuevo líder y político llamado 'Frente Amplio', el próximo 17 de octubre.
Las manifestaciones a favor de la vivienda siguen recorriendo España. Miles de personas reclaman en las calles el fin de los desahucios y llaman a una huelga general. Mientras tanto, continúa la acampada. Décimo día en la Puerta del Sol, las tiendas ya ocupan las calles que rodean el kilómetro cero.
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Sigue en directo la última hora de la crisis de la vivienda en nuestro país que podría desencadenar un adelanto electoral.
Última hora de la crisis de vivienda y el posible adelanto de las elecciones, en directo: Sánchez comparece hoy en Moncloa
Sánchez comparecerá hoy en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa. Será a las 09:00 h. Será en ella en la que sabremos qué ha decidido sobre el adelanto electoral, o no.
Última hora de la crisis de vivienda y el posible adelanto de las elecciones, en directo: La ecuación imposible de la vivienda
El precio medio de la vivienda se ha disparado en los últimos años. El metro cuadrado ya es un 54% más caro que en 2018, mientras que los salarios han crecido la mitad. La situación que se abre, tras tumbar los dos decretos, complica también el alquiler. Todo esto, sumado a la galopante inflación, hace casi imposible, cada vez más, llegar a fin de mes. En unas décadas hemos pasado de la España en la que 9 de cada 10 conseguía su hipoteca a otra España en la que solo un tercio de los menores de 30 años logra acceder a una casa, que además las que hay no son suficientes. Cada año se crean unos 240.000 hogares, pero no llegan a terminarse 94.000 viviendas al año. Por cada casa nueva hay dos hogares y medio buscando dónde vivir.
Última hora de la crisis de vivienda y el posible adelanto de las elecciones, en directo: ¿Qué dicen las últimas encuestas?
Seguramente Pedro Sánchez haya estudiado encuestas este fin de semana para tomar una decisión. Algunos de esos sondeos han sido ya realizados con la acampada de Sol en marcha. En la encuesta que publica El País hoy los populares sería la fuerza más votada, pero la distancia con el PSOE solo sería de 4 puntos. Vox es el único partido que sube respecto a las elecciones anteriores y esto es lo que haría que el bloque de derechas se mantuviera en el 50%. Sigma Dos para El Mundo también da al PP como ganador y en este caso la distancia entre PP y PSOE sería algo más ampliada de 7 puntos. Todos los partidos bajan respecto a las elecciones anteriores excepto Vox que crece. La suma de las derechas sería de más de 200 escaños. El Español indica que el PP ganaría con 143 escaños, Vox se dispara a los 62. Sumarían 205 diputados, superando la mayoría absoluta. El PSOE se quedaría con 106 y Sumar cae a los 6 escaños.
Última hora de la crisis de vivienda y el posible adelanto de las elecciones, en directo: Sumar, sin candidato si se convocan elecciones
La posibilidad de ir a votar el 29 de noviembre ha puesto a todos los partidos en modo campaña. El posible adelanto marca la agenda política y, mientras el PP insta a Sánchez a no pensarlo más ya pulsar ya el botón electoral, a Sumar esta decisión le pillaría a 'contrapié'. La formación que en esta legislatura ha liderado la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz sigue sin candidato, y son conscientes de que les debilita como opción en las urnas. Por eso este domingo, se reunieron sus dirigentes de forma telemática, y han acordado que presentarían a su candidato y su proyecto, llamado 'Frente Amplio', el 17 de octubre.
Última hora de la crisis de vivienda y el posible adelanto de las elecciones, en directo: La legislatura también podría continuar
Sobre la mesa hay dos opciones más, la primera es que el presidente anuncie el adelanto electoral, pero sin disolver las Cortes lo cual dejaría abierta la fecha para acudir a las urnas. Y también hay que tener en cuenta la opción de continuar la legislatura. Trataría de sacar adelante los decretos intentando conseguir los apoyos que ahora no tiene. Si la legislatura sigue su curso, Junts se ha mostrado abierto a negociar.
Última hora de la crisis de vivienda y el posible adelanto de las elecciones, en directo: Las posibilidades de Pedro Sánchez
Otra de las posibilidades que se ponen sobre la mesa de debate es que antes de convocar las elecciones el Gobierno aprobase los decretos de vivienda y que su validación quedase en manos de la Diputación Permanente del Congreso donde sí se sacaría adelante al menos uno.
Última hora de la crisis de vivienda y el posible adelanto de las elecciones, en directo: El calendario electoral
Si hoy Pedro Sánchez anunciase ese adelanto electoral y disolviese las Cortes, mañana martes se publicaría dicha convocatoria en el BOE. Se activaría entonces la cuenta atrás, 54 días hasta poder acudir a las urnas, es decir, el próximo 29 de noviembre.
Última hora de la crisis de vivienda y el posible adelanto de las elecciones, en directo: Sánchez mantiene su agenda para hoy
El 'no' de Junts a los dos decretos de vivienda ha herido gravemente la legislatura. Desde ese momento Sánchez se ha recluido para analizar todos los escenarios. Muchos socialistas creen que se ha abierto una ventana de oportunidad y así se lo han trasladado al presidente. La decisión es sólo de él y de momento, mantiene su agenda para hoy. A esta hora, esa agenda arranca a las 9:30 horas en un acto con empresarios.
Última hora de la crisis de vivienda y el posible adelanto de las elecciones, en directo: ¿Pulsará Sánchez el botón electoral?
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis de la vivienda en España. Todas las miradas están centradas en el Palacio de la Moncloa donde se ha refugiado para reflexionar el presidente del Gobierno durante este fin de semana. Solo Sánchez puede despejar la incógnita.
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