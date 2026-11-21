Ana y Nicolás han emocionado en las Batallas Cruzadas de La Voz. Los coaches han destacado la evolución de Nicolás y la sensibilidad de Ana en dos actuaciones muy especiales.

Melendi y Mika han protagonizado un nuevo enfrentamiento en las Batallas Cruzadas de La Voz. Ana y Nicolás han sido los elegidos para defender a sus respectivos equipos, demostrando todo lo que han crecido durante su paso por el programa.

Ana vuelve a emocionar con 'Al alba'

Ana ha interpretado ‘Al alba’, de Luis Eduardo Aute, una canción con la que ya consiguió emocionar a los coaches durante las Audiciones a ciegas.

Melendi ha vuelto a rendirse ante su voz: “Ana, tienes una emoción que me remueve desde la primera vez que te escuché”, ha asegurado el asturiano, destacando la sensibilidad que transmite cada vez que canta.

Nicolás demuestra su evolución con 'I Can't Make You Love Me'

Nicolás ha apostado por ‘I Can't Make You Love Me’, una actuación con la que ha conseguido sorprender a los coaches por todo lo que ha evolucionado en La Voz.

“Tú tienes la posibilidad de hacer discos, ha sido tu actuación más emocionante”, le han asegurado, reconociendo el enorme potencial del talent.

Melendi ha destacado que “han sido dos actuaciones maravillosas”, poniendo en valor la emoción que Ana transmite y la enorme evolución que ha demostrado Nicolás durante su paso por La Voz.

Finalmente, el público ha elegido a Ana Muñoz como ganadora de la Batalla Cruzada, permitiéndole continuar su aventura en el equipo de Melendi y asegurándole una plaza en los Directos de La Voz.