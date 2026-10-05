El juez Villegas califica de "fraude de ley" que el Gobierno intente aprobar los decretos de vivienda en la Diputación Permanente

Pedro Sánchez ha sacudido el terreno político con el anuncio de elecciones generales el próximo 29 de noviembre. El juez Jesús Manuel Villegas califica de maniobra "propia de tahúres" el hecho de que el Consejo de ministros vaya a aprobar ahora unos decretos de vivienda similares a los que no pudo aprobar con el apoyo de sus socios. Ahora con las Cortes disueltas el apoyo de Junts resulta irrelevante en este órgano de Congreso.

"El Congreso rechaza una propuesta legislativa del Gobierno y ahora una parte de ese Congreso más pequeñita y menos representativa la aprueba. Es una contradicción que no tiene ningún sentido, es un fraude de ley porque se trata de darle la vuelta a una norma para conseguir un resultado que ya sabemos que no se corresponde a la voluntad de los parlamentarios", denuncia.

No existen precedentes de que se haya hecho una maniobra parlamentaria de este calibre en un periodo poselectoral. En opinión del magistrado se podrían pedir medidas cautelares para que se paralice el resultado de esa votación. En opinión del juez "la maquinaria de la justicia puede y debe continuar en marcha".

"La campada de Sol perjudica a los comerciantes y crea un espacio que apesta a orines, porros y excrementos"

La acampada de la Puerta del Sol (Madrid) convocada por el sindicato de inquilinas para pedir soluciones en materia de vivienda cumple ya 10 días. El juez mantiene que esta protesta es "algo completamente ilegal". "Una cosa es el derecho de manifestación y otra ocupar las calles y impedir a los viandantes que circulen con normalidad , perjudicar a los comerciantes y crear un espacio que apesta a orines, porros y excrementos", añade.

El magistrado defiende que "no hay obligación de soportar la acampada". Señala además que si la autoridad política se quiere poner de perfil habría que determinar si existe responsabilidad legal.

"Lo que quieren es que se fuerce un procedimiento judicial muy rápido para que sea una orden judicial la que ordene el desalojo y echarle la culpa a los jueces. Lo importante es que esa gente tiene que salir de ahí y si un juez tiene que dictar la orden la dictará. Se lanza un mensaje a la opinión pública que una panda de personas por motivos políticos pueda ocupar la calle y todos meando tranquilamente como si tuvieran derecho a hacerlo; pues no".

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