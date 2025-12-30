Susana Díaz, sobre la 'revuelta' de Jordi Sevilla en el PSOE: "En mi partido hay quien le echa sal a las heridas"

Alberto Núñez Feijóo hacía el lunes balance del año político del Gobierno de Pedro Sánchez, y Susana Díaz calificaba la actuación del presidente del Partido Popular y líder de la oposición como "un cenizo y un gafe".

"A parte de decirme lo que hace mal el otro, dime lo que vas a hacer tú", expresaba la socialista.

"El final de la legislatura es una agonía"

Pese a ello la política andaluza continuaba sumándose a algunas voces críticas con el Gobierno, advirtiendo que el bloqueo en el que se encuentra es definitivo. Admitía que en el Congreso de los Diputados no existe una mayoría progresista: "Creo que la legislatura está liquidada hace tiempo. No tiene mayoría aritmética en el Congreso y está siendo un desgaste".

"Vamos, que Feijóo tenía razón ayer, y ahora la ceniza eres tú", replicaba con sorna el diputado del PP Jaime de los Santos.

"Hay quien le echa sal a las heridas"

Las voces críticas mueven ficha en el PSOE. El exministro de Administraciones Públicas socialista, Jordi Sevilla, tiene previsto publicar un manifiesto que se presupone crítico y toda una declaración de intenciones frente a Pedro Sánchez y el actual rumbo de su formación, con el que ya ha manifestado su completo desacuerdo.

Susana Díaz reconoce que en el Partido Socialista falta autocrítica -literalmente-, sin embargo entiende que el momento no es el oportuno dada la proximidad de leas elecciones autonómicas de Andalucía. Aun así también consideraba falsa la afirmación de que "el PSOE tiene cerradas las heridas de quien piensa diferente" en el ámbito interno: "No es verdad, no están cerradas esas heridas y hay quien le echa sal a las heridas".

De la misma manera que dejaba clara su discrepancia con los tiempos de quienes están pidiendo cambios inmediatos en el PSOE, criticaba el comportamiento de altos cargos de la formación por la que es senadora.

"Hemos visto tuits las semanas anteriores de compañeros de mi partido con cargos de alta responsabilidad, atacando a otros compañeros por pensar de manera diferente, y eso no es respetar la discrepancia dentro de una organización, eso es echarle sal a esas heridas", afirmaba con contundencia Susana Díaz.

Respecto a las próximas citas electorales, como las de Andalucía o Aragón, a las que se enfrenta el PSOE en un momento crítico a juzgar por los recientes resultados de Extremadura, "un lío orgánico es lo que menos le viene bien", sentenciaba la senadora.

