Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Análisis Político

Susana Díaz, sobre la 'revuelta' de Jordi Sevilla en el PSOE: "En mi partido hay quien le echa sal a las heridas"

La senadora del Partido Socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha pronunciado una vez más sobre la situación del actual Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. Ha reprochado a la oposición su constante crítica destructiva e incluso a algunos compañeros de partido.

Susana Díaz

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Alberto Núñez Feijóo hacía el lunes balance del año político del Gobierno de Pedro Sánchez, y Susana Díaz calificaba la actuación del presidente del Partido Popular y líder de la oposición como "un cenizo y un gafe".

"A parte de decirme lo que hace mal el otro, dime lo que vas a hacer tú", expresaba la socialista.

"El final de la legislatura es una agonía"

Pese a ello la política andaluza continuaba sumándose a algunas voces críticas con el Gobierno, advirtiendo que el bloqueo en el que se encuentra es definitivo. Admitía que en el Congreso de los Diputados no existe una mayoría progresista: "Creo que la legislatura está liquidada hace tiempo. No tiene mayoría aritmética en el Congreso y está siendo un desgaste".

"Vamos, que Feijóo tenía razón ayer, y ahora la ceniza eres tú", replicaba con sorna el diputado del PP Jaime de los Santos.

"Hay quien le echa sal a las heridas"

Las voces críticas mueven ficha en el PSOE. El exministro de Administraciones Públicas socialista, Jordi Sevilla, tiene previsto publicar un manifiesto que se presupone crítico y toda una declaración de intenciones frente a Pedro Sánchez y el actual rumbo de su formación, con el que ya ha manifestado su completo desacuerdo.

Susana Díaz reconoce que en el Partido Socialista falta autocrítica -literalmente-, sin embargo entiende que el momento no es el oportuno dada la proximidad de leas elecciones autonómicas de Andalucía. Aun así también consideraba falsa la afirmación de que "el PSOE tiene cerradas las heridas de quien piensa diferente" en el ámbito interno: "No es verdad, no están cerradas esas heridas y hay quien le echa sal a las heridas".

De la misma manera que dejaba clara su discrepancia con los tiempos de quienes están pidiendo cambios inmediatos en el PSOE, criticaba el comportamiento de altos cargos de la formación por la que es senadora.

"Hemos visto tuits las semanas anteriores de compañeros de mi partido con cargos de alta responsabilidad, atacando a otros compañeros por pensar de manera diferente, y eso no es respetar la discrepancia dentro de una organización, eso es echarle sal a esas heridas", afirmaba con contundencia Susana Díaz.

Respecto a las próximas citas electorales, como las de Andalucía o Aragón, a las que se enfrenta el PSOE en un momento crítico a juzgar por los recientes resultados de Extremadura, "un lío orgánico es lo que menos le viene bien", sentenciaba la senadora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Rosalía e Ilia Topuria

Rosalía y Topuria ¿pareja sorpresa?

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

María José Campanario: “Mi marido me dijo que si no iba a El Desafío me iba a arrepentir toda mi vida”

María José Campanario: “Mi marido me dijo que si no iba a El Desafío me iba a arrepentir toda mi vida”

Susana Díaz

Susana Díaz, sobre la 'revuelta' de Jordi Sevilla en el PSOE: "En mi partido hay quien le echa sal a las heridas"

Gloria Estefan desvela el secreto del éxito de su matrimonio: "Me hace reír todos los días de mi vida"

Gloria Estefan revela en El Hormiguero la clave de su duradero matrimonio

Gloria Estefan, sobre la política de inmigración de Donald Trump: "Me da un poco de miedo"
El Hormiguero

Gloria Estefan se pronuncia sobre la política migratoria de Donald Trump

Manu, a seis aciertos de evitar la Silla Azul: Rosa le reta a la remontada en El Rosco
El Rosco | 29 de diciembre

Manu, a seis aciertos de evitar la Silla Azul: Rosa le reta a la remontada en El Rosco

La divertida versión de Roberto Leal con ‘La marimorena’: “No va a ser sólo Manu el juglar”
Mejores momentos | 29 de diciembre

La divertida versión de Roberto Leal con ‘La marimorena’: “No va a ser sólo Manu el juglar”

El presentador ha improvisado el villancico añadiendo a Cristina Pedroche y a Alberto Chicote en la letra.

El bonito gesto de Alberto Chicote con Cristina Pedroche: el detalle que no se ve de las Campanadas
Mejores momentos | 29 de diciembre

El bonito gesto de Alberto Chicote con Cristina Pedroche: el detalle que no se ve de las Campanadas

Con los dos presentadores de las Campanadas en el plató de Pasapalabra, el tema de conversación al inicio de este programa ha sido cómo se toman las uvas.

La anécdota de Roberto Leal como presentador de las Campanadas: un despiste que pasó desapercibido

La anécdota de Roberto Leal como presentador de las Campanadas: un despiste que pasó desapercibido

pilar vidal

El vestido de Pilar Vidal para las precampadas en Neox: "Es rojo, han hecho cirugía textil"

bertín osborne

Bertín Osborne aclara si terminará el año soltero: "No soy monje"

Publicidad