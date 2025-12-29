Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Juan Lobato rechaza hablar del post sanchismo, pero pide una reflexión interna sobre el rumbo del PSOE: "No debe impedir el análisis interno"

El exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, considera que no es el momento de abrir un debate sobre posibles relevos en el liderazgo del partido ni sobre el futuro de Pedro Sánchez. Defiende, en cambio, una reflexión política y estratégica dentro del PSOE y apuesta a medio plazo por un liderazgo femenino.

Juan Lobato en Espejo Público

Publicidad

Carina Verdú
Publicado:

Juan Lobato ha rechazado en Espejo Público centrar el debate interno del Partido Socialista en nombres propios y ha abogado por una reflexión más amplia sobre la situación política y electoral del partido. "Coincido en que no se trata de hablar de personas, sino de cómo sacarnos de este laberinto demoscópico, qué posición debe tener el PSOE y a qué aspira", ha afirmado.

En este sentido, el exdirigente madrileño ha coincidido con Elena Valenciano, la semana pasada en Espejo Público, en que "no es momento de debatir nada sobre personas" y ha descartado abrir ahora un debate sobre el denominado "post sanchismo". "Todavía no es momento de pensar en eso. Mientras haya un secretario general que además es presidente del Gobierno, existe en el PSOE una cultura de respeto y apoyo a esa persona", ha subrayado en referencia a Pedro Sánchez.

Lobato ha defendido, no obstante, que ese respaldo no debe impedir el análisis interno. "¿Eso quita para que haya reflexión sobre qué está pasando? Creo que al revés: debe aportarse esa reflexión y ese análisis", ha señalado. Y es que Lobato se alinearía con otros críticos socialistas.

Su relación con Sánchez

De cara al futuro, ha apuntado que el PSOE debería aspirar a un liderazgo femenino en próximas etapas. "Hay muchas mujeres en el partido con una trayectoria institucional muy sólida", ha afirmado.

Preguntado por su relación personal con Pedro Sánchez, Lobato ha reconocido que no ha hablado con él en el último año, desde que dejó la secretaría general del PSOE de Madrid. "La última vez fue cuando Begoña Gómez declaró en la Asamblea y la recibí como portavoz del grupo; ese día intercambiamos algunos mensajes. No tenemos una relación de amistad cercana", ha concluido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

El análisis del discurso del Rey.

Silvia Taulés, sobre el discurso del Rey: "La puesta en escena era impoluta pero el aburrimiento estaba garantizado"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Juan Lobato en Espejo Público

Juan Lobato rechaza hablar del post sanchismo, pero pide una reflexión interna sobre el rumbo del PSOE: "No debe impedir el análisis interno"

Jessica Goicoechea

Jessica Goicoechea: “Soy muy autoexigente y me gusta el trabajo duro”

Naufragio Indonesia

La serenidad del abuelo y el comunicado de las familias afectadas por el naufragio de Indonesia: "No volveremos a España sin los cuatro"

Nutriman lunes
NUTRIMAN

Alimentos y consejos caseros que pueden ayudar a sobrellevar la gripe

Paco Marhuenda y Óscar Puente
Tensiones

Paco Marhuenda responde a Óscar Puente tras referirse a él como "el paleto más facha": "Su hermana sería mejor ministra que él"

El estilazo de Roberto Leal cantando villancicos: "Me encanta la versión de David Bisbal"
Villancico a contrarreloj

El estilazo de Roberto Leal cantando villancicos: "Me encanta la versión de David Bisbal"

Si juntamos la prueba de La Pista con la música navideña, lo que sale es un reto perfecto para que el presentador haga pleno. ¿O se le escapa algún acierto?

Broma piedra
Viral

Carmen le hace creer a su madre que regala una piedra de 400 euros: "Le dijimos que la pillamos en el Black Friday"

El vídeo de Carmen en el que le gasta una broma a su madre por Navidad ha conquistado a millones de usuarios. Hoy, nos cuenta cómo se le ocurrió la idea.

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

El 2025 de Pasapalabra: Manu, Rosa y un bote millonario que han roto todos los récords

Postre exprés de Arguiñano: "Hojaldres de almendra con crema, perfecto para elaborar con los más pequeños"

Recetas de postres para fin de año: las propuestas más dulces de Karlos Arguiñano

La ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: indirectas en redes sociales y rumores de terceras personas

La ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: indirectas en redes sociales y rumores de terceras personas

Publicidad