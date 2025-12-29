Juan Lobato rechaza hablar del post sanchismo, pero pide una reflexión interna sobre el rumbo del PSOE: "No debe impedir el análisis interno"

Juan Lobato ha rechazado en Espejo Público centrar el debate interno del Partido Socialista en nombres propios y ha abogado por una reflexión más amplia sobre la situación política y electoral del partido. "Coincido en que no se trata de hablar de personas, sino de cómo sacarnos de este laberinto demoscópico, qué posición debe tener el PSOE y a qué aspira", ha afirmado.

En este sentido, el exdirigente madrileño ha coincidido con Elena Valenciano, la semana pasada en Espejo Público, en que "no es momento de debatir nada sobre personas" y ha descartado abrir ahora un debate sobre el denominado "post sanchismo". "Todavía no es momento de pensar en eso. Mientras haya un secretario general que además es presidente del Gobierno, existe en el PSOE una cultura de respeto y apoyo a esa persona", ha subrayado en referencia a Pedro Sánchez.

Lobato ha defendido, no obstante, que ese respaldo no debe impedir el análisis interno. "¿Eso quita para que haya reflexión sobre qué está pasando? Creo que al revés: debe aportarse esa reflexión y ese análisis", ha señalado. Y es que Lobato se alinearía con otros críticos socialistas.

Su relación con Sánchez

De cara al futuro, ha apuntado que el PSOE debería aspirar a un liderazgo femenino en próximas etapas. "Hay muchas mujeres en el partido con una trayectoria institucional muy sólida", ha afirmado.

Preguntado por su relación personal con Pedro Sánchez, Lobato ha reconocido que no ha hablado con él en el último año, desde que dejó la secretaría general del PSOE de Madrid. "La última vez fue cuando Begoña Gómez declaró en la Asamblea y la recibí como portavoz del grupo; ese día intercambiamos algunos mensajes. No tenemos una relación de amistad cercana", ha concluido.

