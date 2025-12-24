Toni Bolaño no confía en la alternativa de renovar el 'sanchismo' de Jordi Sevilla: "Habrá movimientos, pero no vendrán de los dinosaurios"

El ex ministro socialista Jordi Sevilla ha lanzado un manifiesto en el que pide una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez dentro del PSOE. Documento que ya contaría con entre 100 y 15o firmantes y en el que habla de apoyo joven, por lo que no solo estaríamos hablando de la 'vieja guardia' del socialismo. Acusa a Sánchez de haber convertido el partido en un club de fans con una estructura de poder 'cesarista'. Advierte que su objetivo es el de impulsar esa nueva corriente para recuperar la política socialdemócrata clásica.

"Si va a haber un cambio en el 'sanchismo' no va a venir Jordi Sevilla a hacerlo"

Asegura el periodista y colaborador de Espejo Público Toni Bolaño que si va a haber un cambio en el 'sanchismo' no va a venir de Jordi Sevilla. "No se sabe si es una revuelta o revolcón lo que propone", bromea.

Cree que aunque el exministro esté en su derecho de hacerlo, en estos momentos vemos movimientos dentro del 'sanchismo' pensando qué va a pasar el día después. "Porque eso que ha dicho Sánchez de que volverán los votantes en las generales a ver cómo lo hace". Bolaño sí piensa que habrá movimientos dentro del partido pero "que no vendrán de los dinosaurios".

"Vamos a ser serios, otra cosa es cómo se va a hacer la renovación interna. El presidente se equivoca en enrocarse, en Extremadura muchos votantes socialistas se quedaron en casa. Si vuelven habrá que presentar un proyecto ilusionante", señala.

"Sánchez ya tiene decidido que la sustitución del 'sanchismo' es él mismo"

Por su parte, el periodista Javier Caraballo recuerda que en el último congreso del PSOE Sánchez dijo que las corrientes críticas las tenía que aprobar la Ejecutiva federal y que solo podía pronunciarse si era para alabar las propuesta de la Ejecutiva, nunca para criticarla. "No puede una corriente crítica criticar a la Ejecutiva".

"Sánchez tiene ya decidido que la sustitución del sanchismo es él mismo, mientras este Sánchez no le ve recorrido a la propuesta de Jordi Sevilla".

