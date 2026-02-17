La ingeniosa coplilla de Francisco para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Aladdín, aparte de genio, tiene duende”

Alejandro y Francisco han vivido tres programas inolvidables en Pasapalabra, con el broche del especial Carnaval. Gracias a la magia de esta fiesta, han podido jugar junto a Alicia, Aladdín, Pinocho y Caperucita Roja en una tarde con el Gato con Botas como presentador.

Ambos concursantes se han sumado al desenfado de esta tarde, lo que han demostrado especialmente en el momento de despedir a los invitados. Alejandro ha asegurado que han sido cuatro en su equipo: “Minerva Piquero, Miguel Lago, su nariz y un servidor”.

Por su parte, Francisco ha sorprendido con una especie de coplilla, al estilo de los ingeniosos poemas de Manu. Así, del lado de su equipo, ha bromeado con haber jugado con ventaja porque con Esmeralda Moya como Alicia ha surgido “la maravilla”, y de Jorge González como Aladdín ha afirmado: “Aparte del genio de la lámpara, tiene duende”. Como ha presumido después, se nota que tiene la vena carnavalera de sus dos ciudades: Cádiz y Badajoz. ¡No te lo pierdas en el vídeo!