Una trabajadora de hostelería en contra de la subida del salario mínimo: "Es deprimente, cobro 50 euros menos que cuando empezó el año pasado"

David ha subido 100 euros el salario de sus empleados y aún así están cobrando menos que el año pasado. Este hostelero analiza en Espejo Público la subida del SMI fruto del preacuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO. Con esta actualización, el salario mínimo se sitúa en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, una medida que beneficiará a unos 2,5 millones de personas.

Para este hostelero la subida del SMI es una medida "sin sentido". "Cada vez que sube el SMI repercute en los precios. El SMI excluye a la gente más vulnerable del mercado laboral: gente con baja cualificación y formación", mantiene.

Cuenta David que este año paga 200 euros más por trabajador. Ha pasado de pagar 2.080 a 2.220 euros por 4 trabajadores y tiene casi mil euros más de costes que tiene que repercutir en los precios.

"La situación es deprimente y desmotivante"

Abril trabaja en la hostelería y tampoco está conforme con la subida del SMI. Califica la situación de "deprimente y desmotivante" porque tiene la misma carga laboral y los mismos días libres pero está cobrando 50 euros menos que cuando empezó el año pasado.

David explica que si esta trabajadora cobra menos pese al aumento del salario es porque en hostelería hay una alta rotación y la gente suele tener varios trabajos por año. "En los primeros trabajos teníamos una retención del 4%, ahora se ha regularizado esa retención y pasan al 11. La realidad es que el año pasado cobraban 1.620 euros de sueldo bruto y les quedaban 1.428 y este año cobran 1.740 euros brutos y les quedan 1.358. Esa es la realidad, añadiendo que todo es más caro".

"Igual lo que ha habido es un mal ajuste de la declaración de la renta"

La activista Afra Blanco ha puesto en duda que esto sea así. Destaca que esta trabajadora por nómina mensual ahora cobra menos porque antes le retenían un 4 y ahora un 11%: "pero aquí lo que vale es el cierre", determina. "Cuando haces la declaración de la renta igual aquí lo que ha habido es un mal ajuste. Esta trabajadora cuando le quitaban un 4% habría tenido que pagar al final del año. Es imposible que tú cobres más y percibas menos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.