Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Estelar

Vuelve a ver la entrevista completa a Los Chunguitos en El Hormiguero

El trío musical ha celebrado su regreso a los escenarios regalando a la audiencia una noche para el recuerdo.

Vuelve a ver la entrevista completa a Los Chunguitos en El Hormiguero

Publicidad

Los Chunguitos han pisado el plató de El Hormiguero para anunciar su regreso como trío musical. Con su carácter cercano y su inconfundible personalidad, han protagonizado una charla llena de recuerdos, risas y mucha música.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre sus complicados inicios. Los invitados han asegurado que no tenían "ni para comer" y han desvelado cómo fue el golpe de suerte que les cambió la vida.

Los Chunguitos recuerdan sus complicados inicios: "No teníamos ni para comer"

Tras esto, Juan Salazar ha dado a conocer su plato estrella. Para sorpresa de todos, el cantante ha desvelado que le encanta cocinar el pollo... ¡con aceite corporal!

Además, para poner el broche de oro a su paso por el programa, el trío musical ha deleitado a los espectadores con una actuación sublime de 'Dame veneno', una de sus canciones más famosas.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Vuelve a ver la entrevista completa a Los Chunguitos en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Los Chunguitos en El Hormiguero

¿Un robot flotante? Marron demuestra que ya es una realidad en El Hormiguero

¿Un robot flotante? Marron demuestra que ya es una realidad en El Hormiguero

¡Increíble! Los Chunguitos celebran su vuelta a los escenarios con una actuación sublime en El Hormiguero

¡Increíble! Los Chunguitos celebran su vuelta a los escenarios con una actuación sublime en El Hormiguero

Pollo con aceite corporal: la insólita receta estrella de Juan Salazar
Ver para creer

Pollo con aceite corporal: la insólita receta estrella de Juan Salazar

¿Cuál es su mejor recuerdo de Carnaval? Roberto Leal y los invitados de Pasapalabra sacan su lado más nostálgico
Especial Carnaval

¿Cuál es su mejor recuerdo de Carnaval? Roberto Leal y los invitados de Pasapalabra sacan su lado más nostálgico

5-rosco17f
El Rosco | 17 de febrero

Primera derrota de Francisco en El Rosco: arriesga y provoca un final inesperado

El concursante gaditano ha pasado de ir ganando a un estrepitoso despiste y, de ahí, a descartar el empate y jugarse la prueba en un todo o nada.

4-coplilla
Especial Carnaval | 17 de febrero

La ingeniosa coplilla de Francisco para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Aladdín, aparte de genio, tiene duende”

Tanto Alejandro como Francisco han mostrado su lado más bromista y, en el caso del gaditano, ha hecho recordar incluso los inolvidables poemas de Manu.

3-aladdin

Jorge González cumple un deseo como Aladdín: así canta ‘Un mundo ideal’

2-queja

La queja de Miguel Lago por su disfraz de Pinocho en Pasapalabra: “¿Me has visto las piernas?”

1-fantasia

Fantasía de Carnaval en Pasapalabra: la confusión de Roberto Leal, la lámpara de Aladdín y el misterio de Caperucita

Publicidad