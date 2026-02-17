Vuelve a ver la entrevista completa a Los Chunguitos en El Hormiguero

Los Chunguitos han pisado el plató de El Hormiguero para anunciar su regreso como trío musical. Con su carácter cercano y su inconfundible personalidad, han protagonizado una charla llena de recuerdos, risas y mucha música.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre sus complicados inicios. Los invitados han asegurado que no tenían "ni para comer" y han desvelado cómo fue el golpe de suerte que les cambió la vida.

Tras esto, Juan Salazar ha dado a conocer su plato estrella. Para sorpresa de todos, el cantante ha desvelado que le encanta cocinar el pollo... ¡con aceite corporal!

Además, para poner el broche de oro a su paso por el programa, el trío musical ha deleitado a los espectadores con una actuación sublime de 'Dame veneno', una de sus canciones más famosas.