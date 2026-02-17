El sufrimiento Eduardo Navarrete enterrado en hielo: “Ahí hay dolor”

José Yélamo se enfrentará a un reto de conducción que nunca se ha superado en el programa, Eduardo Navarrete va a tener que meterse en una urna con hielo para realizar un número de escapismo, una prueba que solamente se puede ensayar una vez al día.

Jessica Goicoechea tendrá que pasar por la prueba reina de El Desafío y María José Campanario realizará una espectacular coreografía.

Sufrimientos, miedos y tensión en un programa lleno de emociones, no te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.