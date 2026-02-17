Antena3
El sufrimiento Eduardo Navarrete enterrado en hielo: “Ahí hay dolor”

La miembro del jurado lo pasa mal ante los retos a los que se tienen que enfrentar los concursantes en la séptima gala. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Prueba de escapismo con hielo

Carmen Pardo
Publicado:

José Yélamo se enfrentará a un reto de conducción que nunca se ha superado en el programa, Eduardo Navarrete va a tener que meterse en una urna con hielo para realizar un número de escapismo, una prueba que solamente se puede ensayar una vez al día.

Jessica Goicoechea tendrá que pasar por la prueba reina de El Desafío y María José Campanario realizará una espectacular coreografía.

Sufrimientos, miedos y tensión en un programa lleno de emociones, no te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

La lucha de José Yélamo para llegar a los 3:17 minutos en la apnea de El Desafío

La lucha de José Yélamo para llegar a los 3:17 minutos en la apnea de El Desafío

Prueba de escapismo con hielo
Sábado a las 22:00

El sufrimiento Eduardo Navarrete enterrado en hielo: "Ahí hay dolor"

