¿Cuál es su mejor recuerdo de Carnaval? Roberto Leal y los invitados de Pasapalabra sacan su lado más nostálgico

Pasapalabra ha hecho del especial de Carnaval una auténtica fiesta. Tanto Roberto Leal como los invitados Jorge González, MinervaPiquero, Miguel Lago y Esmeralda Moya se han vestido para la ocasión interpretando a sus personajes favoritos de la ficción.

Dando vida al Gato con Botas, Aladdín, Pinocho, Caperucita Roja y Alicia en el País de las Maravillas, todos ellos han recordado cómo solían celebrar esta fecha cuando eran pequeños y han contado cuál era su disfraz favorito por aquel entonces.

Además, a parte de la nostalgia, todos ellos han dicho cuál sería su indumentaria ideal para Carnaval pese a que todavía no se hayan atrevido a ponérsela. ¡Así lo han contado!