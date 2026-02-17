Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las Cortes celebran la longevidad de la Constitución sin los socios de Pedro Sánchez

Los Reyes presiden el acto en el Congreso con diputados y senadores. ERC, Junts, Bildu, PNV o BNG no asisten al homenaje

Izado de la bandera de Espa&ntilde;a en el D&iacute;a de la Constituci&oacute;n

Izado de la bandera de España en el Día de la ConstituciónEuropa Press

Raúl Marqueta
Publicado:

La Constitución española de 1978 se ha convertido en la más duradera de la historia de España, superando a la de 1876, que hasta ahora ostentaba ese récord. Con este hito, la actual Carta Magna se consolida como el texto constitucional que más tiempo ha estado en vigor en nuestro país.

El Congreso ha organizado un acto solemne para celebrar su longevidad, con la presencia de los Reyes y representantes de muchas instituciones del Estado. Las Cortes han querido subrayar de esta manera el papel de la Constitución del 78 como marco de convivencia democrática durante casi medio siglo.

Independentistas y nacionalistas, ausentes

Solo han faltado los socios del Gobierno, ausentes habitualmente en todos los actos de homenaje a la Constitución española o con la participación de los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia. ERC, Junts, Bildu, PNV o el único diputado del BNG no han querido participar.

Fuentes de Bildu inciden en que no se sienten “ni interpelados ni concernidos” por una Constitución que “niega los derechos nacionales y sociales” del País Vasco. Y niegan la “legitimidad” de la Casa Real en línea con Podemos.

La mayor representación, de PP, PSOE y Vox

El partido dirigido por Ione Belarra sí ha querido participar en el acto, pero de manera “crítica y reivindicativa”. Desde la formación morada critican que el bipartidismo celebre la Constitución “mientras ignora derechos como la vivienda”. Algo compartido en parte por Sumar, que ha enviado a su portavoz en el Congreso, Verónica Barbero.

Partido Popular, Partido Socialista y Vox envían la mayor representación a esta sesión solemne de Cortes Generales. Aunque la formación de Abascal ha decidido no estar en los actos posteriores, como la copa organizada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Fuentes de Vox recalcan que no quieren compartir espacio “con el Gobierno corrupto y criminal más allá del hemiciclo y de cualquier foro en el que podamos confrontar con el Ejecutivo”.

“La Pepa” o la republicana, menos longevas

La Constitución de 1876 estuvo en vigor 47 años y 75 días, durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, hasta el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. Desde entonces, España ha tenido otros textos mucho más breves, como la Constitución de 1812, conocida como “La Pepa”, que apenas duró algo más de dos años, o la republicana de 1931, vigente unos siete años.

La de 1978 nació del consenso entre fuerzas políticas muy distintas y fue aprobada en referéndum por una amplia mayoría de la ciudadanía. Desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978, solo ha sido reformada en contadas ocasiones. La última vez en 2024 a raíz de un parto entre PP y PSOE para sustituir el término "disminuido" por "personas con discapacidad".

