Jorge González cumple un deseo como Aladdín: así canta ‘Un mundo ideal’

Si en el cuento es el Genio quien hace realidad los deseos de Aladdín, en Pasapalabra ha sido el personaje quien ha cumplido un deseo de Roberto Leal. El presentador no podría dejar pasar esta oportunidad teniendo a Jorge González metido en este papel y con la lámpara mágica a su lado. En este especial Carnaval, no ha sido la única fantasía de la tarde desde que el Gato con Botas ha dado también la bienvenida a Alicia, a Pinocho y a Caperucita Roja.

Lo que Roberto ha pedido a Aladdín es interpretar “una chispita” de la canción más romántica de la película. Por instantes, el plató ha sido ‘Un mundo ideal’ escuchando a Jorge González en un papel que parece hecho a su medida.

El cantante ha transportado a todos a Agrabah justo después de haber convertido la prueba de La Pista en el sambódromo. Ha ganado a Caperucita, se ha llevado tres segundos para Francisco y se ha levantado de la silla para demostrar lo bien que baila al ritmo de ‘Carnaval, Carnaval’. ¡Revive todo este mágico momento en el vídeo!