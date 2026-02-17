Cristobal Soria aporta novedades sobre la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro: "Sus hermanos dicen: "Nos lo han cambiado""

Cayetano Rivera y Tamara Gorro ya no se esconden. La pareja se ha dejado ver en el aeropuerto de la T4 a su llegada de Punta Cana. Desde que hace días se conociera la noticia de una relación sentimental entre ambos el objetivo de los fotógrafos ha sido el de poder captarlos juntos. En las imágenes ambos han respondido de manera relajada a la prensa. El único momento en el que Cayetano ha expresado cierta tensión ha sido cuando los reporteros le han preguntado sobre su hija Lucía Romero. El torero ha pedido mantenerla al margen de la vida pública.

"¿Qué le han hecho a Cayetano en 5 días? Nos lo han cambiado"

El colaborador de Espejo Público Cristóbal Soria asegura que "el Cayetano que todos conocemos no tiene nada que ver con este". "Uno de sus hermanos dice que nos lo han cambiado, en positivo", ha explicado.

La periodista Gema López se pregunta qué le han hecho a Cayetano en 5 días: "Lo han abducido". "Ellos habrán hablado y habrán decidido cómo se comporta antes los medios.

Cristóbal cree que "nos falta información" pero no termina de entender "este volantazo de dejarse ver y sonreír de esa forma" ante la prensa, reconoce que no se lo esperaba. "Las personas que han estado con ellos en Dubai hablan de que había cierta complicidad pero nada que ver con un enamoramiento como el que puede mostrar Kiko Rivera en el último mes y medio", mantiene Soria.

La colaboradora de Espejo Público Lorena Vázquez apunta a que es Tamara quien le ha convencido de esa salida ante la prensa de manera natural. "Lo que nos chirría a todos es que no es una relación desde hace un mes, sino desde hace unos cuantos meses y por eso nos chirrían ciertas cosas. Porque éramos absolutamente ajenos a esta información. Es una relación que ellos viven como tal y hace más tiempo que él quería que lo supiera la gente para que fuéramos conscientes de que existía".

