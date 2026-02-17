¿Un robot flotante? Marron demuestra que ya es una realidad en El Hormiguero

Marron ha aprovechado la visita de Los Chunguitos a El Hormiguero para sorprendernos en su sección con lo último en robótica creado por un profesor estadounidense: el Dr. Dennis Hong.

Juan Salazar ha querido dirigirse al americano con su particular inglés y ha desatado la risa en plató antes de que Marron y el profesor explicasen lo que nos habían traído.

Dennis ha explicado el funcionamiento de unos pequeños robots llamados 'MiniQ' que pueden utilizarse para realizar misiones de rescate. Al funcionar sin cables y ocupar poco espacio, permiten acceder a lugares complicados.

Otra maravilla que nos han mostrado en esta sección es BALLU, un robot bípedo que emplea globos de helio para mantenerse erguido. ¡Descubre cómo funciona dándole al play al vídeo de arriba!