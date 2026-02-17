Antena3
Capítulo 500

Luis se despide de su familia antes comenzar su nueva vida en Barcelona: “¡Hasta pronto!”

El joven Merino dice adiós a su madre, su tío y sus primos protagonizado un emotivo momento.

Luis

Luis se marcha de Toledo dejando atrás a Perfumerías De la Reina, la empresa que tantas penas y alegrías le ha dado.

Pone rumbo a Barcelona para allí cumplir sus sueños de comercializar sus propios perfumes. Luz se queda de momento hasta que pueda encontrar un sustituto en el dispensario, pero muy pronto se reunirá con él.

Luis se despide de su familia. De su madre quien no puede reprimir las lágrimas al tener que despedirse también de él después de la marcha de Joaquín.

Sabe que sus hijos estarán bien, pero la matriarca de los Merino no puede evitar emocionarse al ver a sus hijos irse lejos de casa.

Luis también de despide con mucha pena de sus primos, Andrés y Marta, y también de su tío Damián, al cual le pide que cuide mucho de su madre.

Acompañado de Luz, Luis se marcha de camino a la estación de tren con pena, pero con muchas ganas de comenzar esta nueva vida y de que sus sueños se hagan realidad.

¡Hasta siempre, Luis! ¡Te vamos a echar de menos!

Miguel

Luz le propone a Miguel Salazar que sea él su sustituto como médico oficial en el dispensario, ¿aceptará?

Mientras Cihan lucha por su vida, Alya queda atrapada en Mardin y descubre el secreto que ocultaba su difunto marido.

