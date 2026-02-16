El poblado de los Vargas, a punto de ser desalojado: "Cada vez que llegan los negros en patera la vivienda digna se la dan a ellos"

En este lugar conviven ya cuatro generaciones de este clan familiar, entre ellos niños, personas con problemas de movilidad y ancianos. Todos ellos tendrán que abandonar sus chabolas, el sitio que toda la vida ha sido su hogar, en menos de un mes. No se les ofrece ninguna alternativa habitacional y su precaria economía no les permite acceder a una vivienda digna. La mayoría cobra el Ingreso Mínimo Vital y algunos de ellos complementan esta ayuda del Estado con lo que ganan vendiendo chatarra.

"¿Dónde vamos a ir? Aquí hay muchos niños"

Al llegar al poblado, nos encontramos un ambiente algo hostil. Los Vargas no están acostumbrados a recibir visitas, sin embargo, algunos de ellos vieron en nuestra función en el poblado, una manera de denunciar públicamente lo que están sufriendo. Juan nos invitó a su casa, fue hospitalario y nos contó que lleva viviendo en el poblado desde que tenía dos años: allí se casó y ahora tiene cinco hijos, con los que vive en una chabola construida por el mismo. Se encuentra en una situación desesperada: "no tengo dónde vivir con mis hijos".

Otros vecinos, que al principio se mostraron reticentes a las cámaras y a la presencia de personas extrañas en el poblado, finalmente, con el permiso del patriarca, acabaron hablando con nosotras. "Si nos echan de aquí levanto otra vez la chabola en el mismo lugar". Otros vecinos recalcaban que: "No somos animales, somos personas. Este lugar es tranquilo. Aquí no hay droga, somos todos familia..."

Para los Vargas, que el Gobierno de ciertas ayudas a los inmigrantes, es algo injusto porque como aseguran algunos de ellos: "nosotros somos españoles; viva el Rey y viva España". "Tenemos derecho a que nos den una vivienda digna y cada vez que llegan los negros en patera se las dan a ellos."

Este desalojo continúa en pie, y las únicas dos alternativas que tienen estas familias es ir a un albergue. Una situación agónica para los habitantes de este poblado, que se resolverá, o no, en menos de un mes.

