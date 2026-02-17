Fantasía de Carnaval en Pasapalabra: la confusión de Roberto Leal, la lámpara de Aladdín y el misterio de Caperucita

La fantasía ha regresado a Pasapalabra para celebrar Carnaval. “Bienvenidos a este especial que va a dejarte sin habla”, ha dicho un misterioso espadachín, improvisando un ingenioso poema. Era Roberto Leal, al que le han tenido que decir por el pinganillo que no iba de El Zorro, sino de el Gato con botas. Lo ha entendido cuando ha descubierto su cola. Después, ha presentado a los insólitos refuerzos para Alejandro y Francisco, que han empezado este programa sin disfraz y con la tranquilidad del último empate en El Rosco.

El Gato con Botas ha alucinado con lo bien que le queda a Esmeralda Moya el personaje de Alicia, que ha asegurado que Pasapalabra es su “país de las maravillas”. Por su parte, Jorge González ha mostrado la lámpara mágica que le ha convertido en Aladdín. Obviamente, ha llegado al plató “volando” y ha dejado su alfombra aparcada en la entrada del plató.

Quien no puede decir ni una mentira en este especial Carnaval es Miguel Lago, aunque quizá ya sea tarde para advertírselo porque le ha crecido la nariz. Este Pinocho ha llegado bromista, de la misma forma que Caperucita Roja se ha mostrado misteriosa. Minerva Piquero no ha querido revelar qué lleva en su cestita. ¡Dale al play y no te pierdas ni un detalle!