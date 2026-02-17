Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Especial Carnaval | 17 de febrero

Fantasía de Carnaval en Pasapalabra: la confusión de Roberto Leal, la lámpara de Aladdín y el misterio de Caperucita

El Gato con Botas, que por momentos se creía El Zorro, ha dado la bienvenida a Alicia en su mundo de maravillas, a Aladdín, a Pinocho y a Caperucita Roja.

1-fantasia

Fantasía de Carnaval en Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La fantasía ha regresado a Pasapalabra para celebrar Carnaval. “Bienvenidos a este especial que va a dejarte sin habla”, ha dicho un misterioso espadachín, improvisando un ingenioso poema. Era Roberto Leal, al que le han tenido que decir por el pinganillo que no iba de El Zorro, sino de el Gato con botas. Lo ha entendido cuando ha descubierto su cola. Después, ha presentado a los insólitos refuerzos para Alejandro y Francisco, que han empezado este programa sin disfraz y con la tranquilidad del último empate en El Rosco.

¿Otro empate? Francisco presiona con 22 aciertos y Alejandro se la juega en El Rosco

El Gato con Botas ha alucinado con lo bien que le queda a Esmeralda Moya el personaje de Alicia, que ha asegurado que Pasapalabra es su “país de las maravillas”. Por su parte, Jorge González ha mostrado la lámpara mágica que le ha convertido en Aladdín. Obviamente, ha llegado al plató “volando” y ha dejado su alfombra aparcada en la entrada del plató.

Quien no puede decir ni una mentira en este especial Carnaval es Miguel Lago, aunque quizá ya sea tarde para advertírselo porque le ha crecido la nariz. Este Pinocho ha llegado bromista, de la misma forma que Caperucita Roja se ha mostrado misteriosa. Minerva Piquero no ha querido revelar qué lleva en su cestita. ¡Dale al play y no te pierdas ni un detalle!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

3-aladdin

Jorge González cumple un deseo como Aladdín: así canta ‘Un mundo ideal’

2-queja

La queja de Miguel Lago por su disfraz de Pinocho en Pasapalabra: “¿Me has visto las piernas?”

1-fantasia

Fantasía de Carnaval en Pasapalabra: la confusión de Roberto Leal, la lámpara de Aladdín y el misterio de Caperucita

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores
Exclusiva

El entorno de Quique Sánchez Flores desmiente la ruptura con Blanca Romero: "Ha habido algún enfado que otro"

David
Nos lo cuenta

Los tres brutales siniestros de tráfico que marcaron la vida de David: pierde a sus padres, a su hermano y está vivo de milagro

Acoso
VÍCTIMA DE BULLYING

Las amigas de Ángela, la menor que se suicidó en Benalmádena, rompen su silencio: "Se llama bullying y es acoso"

El suicidio de Ángela, una menor de 14 años de Benalmádena (Málaga), ha conmocionado a todo su entorno. La familia denuncia que la joven fue víctima de acoso escolar y ciberbullying.

Contrata a un cuidador
Denuncia

Contrata a un cuidador para su mujer enferma y les roba 30.000 euros: "Le hemos tratado como a un hijo"

Antonio contrató a un joven para que le ayudase con su mujer, que tiene esclerosis múltiple. Le trataron como a un hijo, pero este les ha traicionado robándoles 30.000 euros.

Pablo

Encuentran muerto al perro de Pablo con el que intentaron extorsionarle: "Teníamos la esperanza de que nos lo devolvieran"

María

Una estafa del amor rompió la familia de María: "Me hizo perder 36.000 euros y a mi hija"

Algemesí

Tía de un bebé presunta víctima de malos tratos en la guardería de Algemesí: "Venía con marcas en los pies y las axilas"

Publicidad