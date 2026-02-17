Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El discurso de Vicente Vallés tras recibir el premio Iris: "Si algo es propio de la Democracia es que haya medios con líneas informativas plurales"

El presentador y director de Noticias 2, Vicente Vallés, ha recibido el galardón de la Academia de la Televisión a Mejor Presentador de Informativos.

Ángela Clemente
Publicado:

Atresmedia brilla en los Premios Iris 2025 con cuatro galardones. Entre ellos, el director de Noticias 2, Vicente Vallés, ha recibido el Premio a Mejor Presentador de Informativos por parte de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual. Unos premios que reconocen el trabajo, la pasión y el compromiso de grandes profesionales delante y detrás de las cámaras.

Vicente Vallés recibió el Premio Iris de manos del también periodista y presentador Pedro Piqueras, de quien resaltó su figura como referente en la comunicación, además de su estrecha relación: "Pedro y yo tenemos una larga historia de amistad y de trabajo juntos, y solo puedo decir que todos los que somos los presentadores de una generación inmediatamente posterior a la de Pedro, hemos sido seguidores de Pedro y hemos aprendido mucho de él", destacaba emocionado.

Además de compartirlo con todos los nominados en la categoría, "todos muy buenos compañeros en diferentes cadenas", y con "con los compañeros del equipo de edición de las Noticias de la noche de Antena 3", Vallés no se quiso olvidar de "todas las redacciones de eso que algunos califican de una manera despectiva como los medios de comunicación tradicionales", pues considera que es gracias a "los medios de comunicación tradicionales: la prensa, la radio y la televisión, que se hace buen periodismo en España".

"Se hace buen periodismo gracias a los periodistas profesionales"

Vicente Vallés

Vallés señala que "se hace buen periodismo gracias a los periodistas profesionales que son los que saben hacer un trabajo que no es tan complicado, pero que hay que saber hacerlo". "Eso que me enseñaron a mí en la facultad en la Universidad Complutense hace muchos años de ir al lugar en el que ha pasado algo, enterarse de lo que ha pasado y contarlo, aportando la parte más periodística de todas, que es precisamente el contexto y el análisis a aquellos datos que se han conocido, esa parte es fundamental y es la que se realiza en los medios de comunicación tradicionales".

Defiende Vallés que cada medio lo hace "con su propia línea informativa, porque si algo es propio de la Democracia es precisamente que haya medios con líneas informativas plurales", ya que "solo en las dictaduras todos los medios cuentan la misma noticia de la misma manera, en Democracia no, y ese es el enriquecimiento que puede aportar precisamente el periodismo en tiempos de Democracia".

Finalizaba su discurso de agradecimiento dedicando el premio a su familia: "a mi madre que me estará viendo en este momento desde su casa, a mi padre que desgraciadamente no nos puede ver pero que seguro que de alguna manera se va a enterar de esto, a mi mujer, y a la familia de todos nosotros, todos los que trabajamos en la televisión sabemos las ausencias que esto comporta y las esperas de quienes están en casa aguardando a que en algún momento del día aparezcamos por allí".

