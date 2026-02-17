Antena3
En tierra lejana triunfa el lunes con un 12,8% de cuota de pantalla

La nueva serie de Antena 3 vuelve a liderar tras su estreno el domingo con más de 1,9 millones de espectadores únicos.

La serie supera a todos los competidores

Carmen Pardo
Publicado:

En tierra lejana ha revolucionado la noche del lunes alcanzando un 12,8% de cuota de pantalla. El fenómeno turco ha sido seguido por más de 1,9 millones de espectadores únicos.

La segunda emisión de En tierra lejana ha sido todo un éxito, la serie crece y se alza de nuevo líder en la noche del lunes imponiéndose a todos su competidores.

En Prime Time, franja en la que Antena 3 suma otra victoria con un 14,1%, ‘El Hormiguero’ sigue líder y siendo el programa más visto de la noche con 1,6 millones de seguidores de media, un 12,1% y consiguiendo 3.872.000 espectadores únicos con la visita de Hovík Keuchkerian.

En tierra lejana

