Un camión con 24 toneladas de carga vuelca en la C-17 y provoca importantes retenciones en dirección Barcelona y Vic

La C-17 solo tiene un carril abierto a la circulación en cada dirección. Se recomienda a los conductores que tomen rutas alternativas.

Miriam Vázquez
Publicado:

Jornada difícil para la circulación en Cataluña debido al accidente de un camión en la C-17. Concretamente ha tenido lugar a la altura del término municipal de Aiguafreda (Barcelona) y ha povocado el corte de un carril en dirección Barcelona y otro en sentido Vic.

La última actualización del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), indica que hay retenciones de 2 kilómetros en sentido sur y 3 en dirección norte, atascos que podrían incrementarse a lo largo de la jornada ya que están previstos los trabajos de vaciado del camión, que llevaba 24 toneladas de carga, y la retirada del vehículo.

Por ello, la C-17 solo tiene un carril abierto a la circulación en cada dirección. El camión accidentado tiene matrícula portuguesa y circulaba sin seguro, y los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Se recomienda tomar rutas alternativas. Para el transporte de mercancías se aconseja la C-25 hasta Manresa y la C-16 a Barcelona. Barcelona. Para los turismos, se recomienda como ruta alternativa la C-25 más la C16 o la C-25 más la C-59.

Sociedad

