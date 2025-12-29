Feijóo enumera "la lista de fracasos" de Sánchez en su balance del año político: "Se ha convertido en un problema internacional"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado este lunes un balance del año político. Durante su intervención, el dirigente popular ha sostenido que "2025 ha sido el peor año del peor Gobierno de este país" y ha situado el curso que termina como un periodo de "colapso total" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Feijóo ha iniciado su análisis apelando al papel institucional de la oposición y a la situación de amplios sectores sociales. "Mi deber es estar aquí, que como el resto de trabajadores no tienen 15 días de vacaciones", ha señalado, antes de agradecer expresamente la labor de "la gente del campo, de la mar, de los comercios, el personal sanitario… a todos aquellos que no podéis descansar y los que hacéis que España funcione y sea mejor".

Crítica al liderazgo del Gobierno

En su intervención, el líder del PP ha afirmado que la "primera responsabilidad" de un presidente del Gobierno es "decir la verdad" y "respetar" tanto la inteligencia como el bolsillo de los ciudadanos. A partir de esa premisa, ha defendido que, pese a que "España es un gran país" y a que "tenemos a españoles que triunfan en el mundo", es necesario preguntarse “si los españoles reciben lo que merecen”.

En ese contexto, Feijóo ha asegurado que en 2025 se ha producido "un desbordamiento político y moral del Gobierno por sus escándalos" y ha subrayado que, a su juicio, esa situación tiene consecuencias directas "en la economía, en los servicios públicos y en la imagen de España".

Los "fracasos" que enumera Feijóo

Durante la entrevista, el dirigente popular ha desarrollado una relación de lo que ha definido como los principales fracasos del Ejecutivo. "2025 ha sido el año del colapso total de Sánchez", ha insistido, antes de enumerar distintos ámbitos de gestión que, según su valoración, evidencian ese balance negativo.

El primero de ellos, ha explicado, es el parlamentario, al considerar que el Gobierno "no cuenta ya con el apoyo ni de sus socios" y vincular esta situación a la falta de Presupuestos. A continuación, ha situado la vivienda como el segundo gran fracaso, al recordar que se ha colocado entre las mayores preocupaciones de los españoles.

El tercer elemento señalado por Feijóo ha sido el apagón, al que ha aludido como un nuevo ejemplo de mala gestión. A estos puntos ha sumado la política migratoria, que ha calificado como "la política migratoria más inhumana", y ha acusado al presidente del Gobierno de convertir el reparto de menores en "un arma política".

Balance político de final de año

El líder del PP ha enmarcado este análisis en el cierre del año político y en la necesidad, ha dicho, de rendir cuentas ante los ciudadanos. Su intervención ha combinado referencias generales a la situación del país con críticas concretas a la actuación del Ejecutivo, en una línea que ha mantenido durante los últimos meses desde la oposición.

La alternativa que plantea el PP

Durante la entrevista, Feijóo ha reivindicado el papel del PP como alternativa política. Ha señalado que su formación ha presentado "38 leyes en España y planes en inmigración, autónomos, familias", y ha sostenido que el partido está "preparado para dar a España lo que merece". En ese contexto, ha afirmado que "España ya ha roto con Sánchez" y que el deber del PP es "construir la alternativa".

El líder popular ha avanzado algunas de las líneas que, según ha explicado, marcarían una eventual llegada a la Moncloa. Ha hablado de "limpieza y regeneración" de las instituciones, así como de "seguridad en las fronteras y en las calles".

Sobre inmigración, ha defendido que "la inmigración debe ser legal y ordenada" y que "la convivencia necesita reglas claras". En el ámbito social, ha añadido que "las mujeres tienen derecho a salir tranquilas de casa". Su tercer compromiso, ha subrayado, es "que trabajar merezca la pena", al tiempo que denunciaba que "un Gobierno que roba y sube impuestos a quien trabaja rompe la sociedad".

Extremadura y la estrategia electoral

Feijóo ha puesto el foco en los resultados de Extremadura como ejemplo del rumbo que defiende. A su juicio, reflejan el éxito de la estrategia del PP. "El PP tiene más votos que PSOE y Vox juntos. Sumar desaparece y Podemos y Vox suben. Lograr un 43% del voto es todo un éxito", ha afirmado durante la ronda de preguntas.

El presidente del PP ha instado a su partido en Extremadura a alcanzar un acuerdo de Gobierno estable que permita aprobar Presupuestos y facilitar la investidura. En relación con la política de pactos, ha dejado claro que el PP concurrirá a las elecciones generales "para ganarlas". Preguntado por posibles acuerdos, ha explicado: "Si no nos dan la mayoría que anhelamos, buscaremos acuerdos para lograr lo que necesita España". En ese marco, ha sido tajante al afirmar que "nuestro cordón sanitario será Bildu y no Vox", en referencia a Bildu y Vox.

Mirada a 2026 y contexto internacional

Feijóo ha cerrado su intervención con un mensaje de futuro. "Estamos inmersos en una encrucijada histórica", ha señalado, defendiendo que "la reparación de España debe ser la causa común que impulse la España del s. XXI".

En ese contexto, ha insistido en que "2026 será el año del cambio" y ha asegurado que su responsabilidad es "ofrecer el mejor proyecto para la España que viene". "Si me dan su confianza, seré el primer servidor de los españoles", ha concluido.

