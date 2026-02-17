Guerra de Clanes
Las amenazas extremas entre dos familias extiende el miedo en Vigo: "¡Voy a por ti! ¡Y a por tus hijas!"
Los cuerpos policiales de Vigo han reforzado la vigilancia ante la posibilidad de alguno de estos grupos cumplan sus amenazas contra la familia rival. Uno de los protagonistas es un viejo conocido de la ciudad, llegó a presentarse para alcalde y cuenta conantecedentes.
Suenan tambores de guerra en la ciudad de Vigo. Unas diferencias que provocaron una serie de reproches cruzados entre dos familias, ha desembocado en un intercambio de graves amenazas que estos dos clanes de etnia gitana han enviado a sus rivales una serie de videos publicados en las redes sociales que muestran la inmensa rabia que profesan unos contra otros. Los Morones y los Zamorano, enfrentados.
"Dice que manda aquí en Vigo, manda una mierda pa' él"
Claras alusiones a la comisión de acciones violentas contra la familia contraria que no han parado de ir en aumento en las últimas jornadas y mantiene en alerta a los cuerpos del orden de la ciudad gallega. Hombres, mujeres, mayores y jóvenes se han dedicado provocaciones como estas: "¡Os vamos a reventar!", "¡Con quien quiero la ruina es contigo Molina!", "Saco de mierda", "Les vamos a sepultar", etc.
"Narcocomunicación"
La abogada Beatriz de Vicente subrayaba que estos mensajes representan una sofisticación de la manera en que tienen de resolver sus diferencias, con esa puesta en escena en vídeos a través de las redes sociales. "Esto se llama 'narcocomunicación', lo hacen mucho los narcos. a Través de vídeos, lanzar amenazas (...) Lo malo es que te recojan el guante": "Supone una sofisticación, yo lo llamaría: enfrentamientos 2.0".
"Podrían ser delictivas estas grabaciones", sentenciaba la letrada.
