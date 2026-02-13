Tensión entre Samanta Villar e Isabel Rábago, por el fraude de pasaportes: "Ser de derechas y no querer la regularización es de locos"

El diario El Español ha publicado la noticia de que Miles de Pakistanís y magrebís, con antecedentes en muchos casos, denuncian la pérdida del pasaporte para regularizarse. Ante esta situación de caos, la policía se ha visto en la obligación de mandar un mensaje de alerta a todas las comisarias de España, por un aumento del 60% de denuncias falsas por pérdida de pasaporte entre personas extranjeras, justo después del anuncio del Gobierno de la regularización de inmigrantes.

"Se ha tenido conocimiento de un aumento significativo de denuncias por extravío/pérdida o sustracción de documentación por parte de ciudadanos extranjeros, completamente indocumentados", han detallado. Pero, ¿han perdido realmente los pasaportes, o los han hecho desaparecer ellos mismos para conseguir esa regularización?. El plató de Espejo Público lo analiza.

"Les interesa no estar identificados"

Según ha reconocido el Inspector Jefe de la Policía Nacional, Serafín Giraldo, estos fraudes iban a existir: "Ellos llegan en patera, y lo primero que hacen es romper el pasaporte, ya que sin documentación, estas personas evitaban ser expulsados de España porque no sabíamos a qué país teníamos que expulsarlos, por lo tanto, a ellos les interesa no estar identificados en España. Lo que ocurre es que cuando se aprueba el Real Decreto, que permite que a las personas que estaban 5 meses atrás en España, puedan regularizarse, lo que hace que se presenten en comisaría diciendo que han perdido el pasaporte", ha explicado el experto.

Rifirrafe entre Samanta Villar e Isabel Rábago

La periodista gallega, Isabel Rábago, también ha querido pronunciarse al respecto, y ha advertido de que en España va a ocurrir lo mismo que "con la ley del Solo Sí Es Sí". "Luego pasarán cosas y yo me pregunto, ¿Quién será el responsable cuando pasen cosas?, porque esto está pasando, porque hay una necesidad de imponer una regularización sin ningún tipo de requisito. La nacionalidad española está en venta pero, ¿Quién se hará responsable de todo esto?", ha criticado.

Unas palabras que han hecho saltar a la periodista y escritora, Samanta Villar, creando un momento de tensión en el plató cuando le ha dicho: "No es lo mismo nacionalidad que regularización, hay que ser rigurosos"; e Isabel Rábago ha contestado: "Voy a ser rigurosa: van a estar legales en España, y dos años después pueden acceder a la nacionalidad, venga hombre".

"Quien delinque va a delinquir con papeles o sin ellos"

Samanta Villar ha sentenciado el debate asegurando que "quien delinque", va a delinquir "con papeles o sin papeles", y no ve como la regularización "va a modificar al delincuente", y ha opinado que: "Ser de derechas y no querer la regularización es de locos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.