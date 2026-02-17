Antena3
Pollo con aceite corporal: la insólita receta estrella de Juan Salazar

El invitado ha contado el extraño plato que le encanta cocinar cuando está solo en casa.

Pollo con aceite corporal: la insólita receta estrella de Juan Salazar

Los Chunguitos han llegado a El Hormiguero para presentar su regreso a los escenarios como trío musical. Con su estilo inconfundible y su cercanía, han compartido anécdotas y recuerdos de toda una vida dedicada a la música.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado a Juan Salazar por su receta estrella. Para sorpresa de todos, el invitado ha contado que le encanta cocinar pollo... ¡con aceite corporal!.

El músico ha asegurado que lo añade después de cocinar y, pese a las bromas de Trancas y Barrancas, él ha defendido su postura afirmando que está buenísimo. "Probadlo", le ha dicho a la audiencia. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

