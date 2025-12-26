El pronóstico de Paco Castañares con el PSOE: "El desastre andaluz va a ser mucho más grande que el desastre extremeño"

Paco Castañares, exdiputado del PSOE en Extremadura, ha sido hombre fuerte en los gobiernos de Rodríguez Ibarra cuando había mayoría absoluta del partido en este territorio.

Atiende a Espejo Público en un momento en el que asegura que está "sufriendo las inclemencias de la tempestad que azota al partido en Extremadura y en toda España". Cree que el modelo que aplica Sánchez en los distintos territorios es el de nombrar a ministros secretarios generales y pone los ejemplos de Óscar López, Pilar Alegría, Diana Morán o María Jesús Montero en Andalucía.

"Hay que recomponer la unidad del partido"

Señala Castañares que Sánchez en Extremadura ha elegido lo que más se parece a un ministro que es "el delegado del Gobierno que depende de la voluntad de Pedro Sánchez". Cree que ahora mismo, después de la debacle electoral en Extremadura, una de las claves sería la de recomponer la unidad del partido. "Cuando hay división y confrontación en los partidos políticos lo que estamos es invitando a que no nos voten".

Pone en valor que uno de los puntos fuertes del PSOE ha sido el de tener autonomía con respecto al PSOE federal y al Gobierno. "Ahí estaba el papel de Ibarra incluso cuando perdía el partido".

"Es importante que los ciudadanos perciban que tú defiendes los intereses de tu región incluso frente a tus propios compañeros. Esa era un seña de identidad del candidato Miguel Ángel Gallardo cuando ganó las primeras primarias. La hiperdependencia de Moncloa, de Pedro Sánchez, es lo que destroza al partido", afirma.

"No sé por qué no se hizo un cambio de última hora de candidato con Miguel Ángel Gallardo"

Sigue siendo militante, pero no simpatizante del PSOE. Se pregunta por qué si Moncloa sabía que Gallardo no iba a conseguir buenos resultados no se hizo un cambio de ultima hora y se presentó a otro candidato. "El desastre andaluz va a ser mucho más grande que el desastre extremeño y que sepamos, al menos de momento María Jesús Montero no está imputada, pero va a ser de los que hacen época".

No le gusta que María Jesús Montero haya llamado perezosos a los votantes del PSOE que se han quedado en casa y no acudieron a votar en Extremadura. Le parece un insulto. "Si usted no es capaz de conectar con el electorado es su problema y tiene una gestión mejorable y su política consiste en ligar alianzas con Puigdemont y Otegui para privilegiar a esos territorios sobre el conjunto de España siendo los territorios más castigados Extremadura y Andalucía quién quiere que le vote", se pregunta.

