¡Increíble! Los Chunguitos celebran su vuelta a los escenarios con una actuación sublime en El Hormiguero

La visita de Los Chunguitos a El Hormiguero ha estado marcada por la emoción de su vuelta a los escenarios como trío. Entre historias del pasado y planes de futuro, han conectado con el público con su autenticidad habitual.

Para poner el broche final a su paso por el plató, los músicos han preparado una sorpresa de lo más especial. Los tres han celebrado su regreso a los espectáculos por todo lo alto con una actuación que quedará en la memoria de todos los espectadores.

Al son de 'Dame veneno', Manuel, Juan y José han puesto a bailar al público interpretando, en directo, una de sus canciones más famosas. ¡Increíble!