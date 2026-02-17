"Mi madre me decía, para ser maricón ahórcate o matate": El infierno de Diego, gitano y homosexual

El 36% de las personas en España manifiestan actitudes antigitanas y el 12% homófobas. Pero, ¿Qué sucede si juntamos estas dos realidades?

Diego, gitano y del colectivo LGTBI+, nos cuenta el infierno que ha vivido solo por su condición sexual. No ha tenido una vida fácil. Ha sufrido esa doble discriminación en primera persona, un rechazo que empezó por su propia familia cuando tenía solo trece años, "salí del armario y mi familia no se lo tomó nada bien, fue tremendo. Empezaron los gritos y empezaron las palizas", nos confiesa.

"Me querían casar con una prima"

La vida de Diego pasó a ser un infierno solo por su condición sexual en el que tuvo que vivir hasta que huyó de su casa con 28 años, "mi madre me decía, pues para ser maricón ahórcate, matate", nos confiesa.

Las agresiones físicas eran constantes, "con trece años me quise maquillar, ella me pilló, me agarró de los pelos y me dio una paliza tremenda".

Pero a pesar de los golpes y de los gritos Diego siempre fue fuel a sí mismo y a su condición sexual, "yo nunca dije soy hetero, además me querían casar con una prima".

Dentro de su familia no es el único lugar donde Diego ha sufrido discriminación, también ha tenido que aguantar rechazos por parte de otras personas de la comunidad gitana, "había un chico gitano que me dijo que un gitano no podía ser maricón, que eso era imposible. Me dijo que yo era mestizo". Fuera de la comunidad gitana también se ha sentido discriminado incluso en el propio mundo LGTBI+, "me han rechazado por ser gitano y otros me han dicho, ¡qué exótico!".

Diego nos comparte su historia para ayudar a jóvenes que viven ocultando su identidad sexual. Trabaja en una asociación, con personas de exclusión social que como él no han tenido una vida fácil.

Aunque la homofobia se pueden dar en todo tipo de sociedad, las personas gitanas LGTBI+ se enfrentan especialmente al rechazo, por ser gitanas, y a la vez, sufren homofobia tanto dentro como fuera de su comunidad. Hoy en día muchas personas gitanas tienen miedo a expresar su condición sexual y ocultan su identidad para evitar conflictos o exclusión.

