La queja de Miguel Lago por su disfraz de Pinocho en Pasapalabra: “¿Me has visto las piernas?”

Miguel Lago se ha enfrentado a un reto muy difícil en Pasapalabra: no decir ni una mentira pues, como Pinocho, podía crecerle la nariz. La magia del especial Carnaval en el plató le ha convertido en este personaje, de la misma forma que Roberto Leal se ha transformado en el Gato con Botas y ha dado la bienvenida a Alicia, Aladdín y Caperucita Roja.

Sin embargo, el presentador se ha dado cuenta de que Miguel estaba “pasándolo mal”. “Yo, por la broma, todo… pero a mí me gustaría saber quién decidió esto”, se ha quejado el cómico. El invitado ha argumentado que Esmeralda Moya, Jorge González, Minerva Piquero y Roberto se veían favorecidos con sus disfraces, pero él no. “¿Me has visto las piernas?”, ha comentado, provocando las risas en todo el plató.

Sin embargo, a este Pinocho le tocaba abrir el juego con la prueba de Una de Cuatro y se ha puesto serio. De hecho, se ha concentrado tanto que ha dicho todo verdades menos una justo cuando iba a acabar el tiempo. Sólo una mentira ha dicho, firmando un casi pleno de 28 segundos para Alejandro. ¡Dale al play!