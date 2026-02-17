Blanca Romero borra públicamente a Quique Sánchez Flores: ¿se acabó su relación?

Hoy en día, las redes sociales nos lo cuentan todo sobre los celebrities: los planes que hacen, con quién pasan su tiempo, el trabajo que tienen en cada momento e incluso aspectos más íntimos y personales como el estado de ánimo y sus relaciones, tanto de pareja como amistades.

Y es que, a través de sus perfiles, se pueden descubrir infinidad de cosas, aunque el famoso en cuestión no quiera. Al fin y al cabo son personajes públicos y la comunidad que les sigue conoce al detalle la mayoría de los aspectos de su vida.

Este es el caso de la actriz y modelo Blanca Romero, quien, aunque no haya emitido ningún comunicado oficial en su Instagram, ha dejado entrever que algo está pasando entre ella y Quique Sánchez Flores, su actual pareja.

Quique Sánchez Flores y Blanca Romero | Gtres

Posible ruptura

Pero, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Aunque parezca un detalle casi ridículo, hoy en día tiene mucho significado, y es que Blanca ha dejado de seguir en Instagram al sobrino de Lola Flores.

Pero eso no es todo, ya que también ha eliminado todas las fotos y recuerdos que había compartido la actriz en compañía de Quique. Sin lugar a dudas, se trata de unos actos que, su comunidad de más de 250 mil seguidores, ha detectado con rapidez.

Blanca Romero | Gtres

A pesar de que ninguno de la pareja se haya pronunciado al respecto, el pensamiento sobre qué está pasando es comunitario: se sospecha algo más que un simple arrebato amoroso, hay la creencia de que se trata de una ruptura.

Motivos de ruptura

Esta no es la primera crisis de pareja que atraviesan, y es que hay varios factores que han contribuido a que su relación se haya desgastado. Lo más destacable es que ambos tienen un carácter fuerte, hecho que provoca más discusiones y desacuerdos.

Además, se trataba de una relación a distancia, ya que Blanca vive principalmente en Asturias, aunque viaja frecuentemente a la capital por trabajo, y Quique se mueve entre Valencia y Madrid. Este factor también afecta al tiempo de calidad que comparte la pareja, convirtiéndose en escaso.

Publicación de Blanca Romero | Instagram

Y, por si esto fuera poco, ambos tienen profesiones exigentes con agendas apretadas y con trabajos a kilómetros de distancia, un hecho que, por pequeño que parezca, puede convertirse en meses de coincidir más bien poco.

Su relación

Hace poco más de un mes que la actriz y modelo decidió hacer pública su relación a través de su perfil en redes sociales, dónde, a través de su resumen del 2025 confirmaba su noviazgo con el exfutbolista.

En las fotos se los veía felices, con miradas cómplices, besos románticos y momentos compartidos en familia con la hija de la actriz, Lucía Rivera. La publicación iba acompañada de un pie de foto dedicado a Quique: "Lo mejor de mi año, sin duda, tú", una dedicatoria que formalizó su relación de forma pública.

Publicación de Blanca Romero | Instagram

Desde entonces, el también ex entrenador de fútbol aparecía repetidamente en las publicaciones de Blanca, dejando claro que pasaban mucho tiempo juntos haciendo planes llenos de emoción y pasión.

Su último post juntos

La última publicación de Instagram que Blanca Romero dedicó a Quique Sánchez fue hace poco más de diez días, para su cumpleaños, que hizo 61 años el pasado 5 de febrero.

Para celebrar la vida, la pareja pasó la jornada en Arriondas, una pequeña localidad de Asturias, donde disfrutaron de una comida en el restaurante Casa Marcial, una propuesta gastronómica con tres Estrellas Michelin y tres Soles Repsol.

Quique Sánchez Flores | Gtres

Desde luego que fue una cita increíble que la actriz no dudó en compartir en su Instagram, aprovechando la ocasión y las fotos para hacer una felicitación pública: "Felicidades al hombre más paciente y guapo del mundo", escribió como pie de foto.

La hija de Blanca, Lucía, aprovechó la ocasión para felicitarlo y dejar ver la buena relación de familia que se respiraba: "Happy birthday super Kike", compartió. Actualmente, este recopilatorio de fotos ya no existe, eliminando de la memoria de sus seguidores este plan tan íntimo y especial.

La última clave de separación

La última señal que nos han dejado de forma explícita de que su relación posiblemente ha llegado a su fin tiene que ver con el día de San Valentín, que se celebró el pasado 14 de febrero en todo el mundo.

Quique Sánchez Flores | Gtres

En este día tan significativo para los enamorados, pudimos ver como la actriz y el exfutbolista no pasaron la jornada juntos, haciéndose compañía el uno al otro en un plan romántico.

Y es que Blanca celebró los Carnavales con amigos, una decisión que sus seguidores han interpretado como una ruptura clara entre la modelo y Quique Sánchez.