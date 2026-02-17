Primera derrota de Francisco en El Rosco: arriesga y provoca un final inesperado

Entre los seis duelos en los que Alejandro y Francisco se han enfrentado en El Rosco, el de este programa ha sido su mayor montaña rusa. Ha ocurrido de todo en esta tarde con un bote de 142.000 euros en juego, con un final inesperado por cómo ido transcurriendo la prueba. Como testigos han estado Alicia, Aladdín, Pinocho y Caperucita Roja en un programa presentado por el Gato con Botas, algo sólo posible en este especial Carnaval.

Este Rosco ya ha empezado con sorpresa. Alejandro ha empezado la prueba, con siete segundos de ventaja, y tropezado en su primer turno, con una E que le ha llevado a llamar “estudiantón” a un “empollón”. Este fallo ha sido su lastre mientras Francisco parecía seguro con cada respuesta hasta completar la primera vuelta con 20 aciertos. De hecho, el viento soplaba a su favor cuando los marcadores reflejan un interesante 21-18.

El punto de inflexión lo ha marcado el regreso de Francisco a una Z que había querido pensar bien: preguntado por un gentilicio, ha respondido el país. El lapsus podría haber quedado en anécdota de haber aceptado el empate a 21 aciertos y un fallo que le ha propuesto Alejandro. Sin embargo, el gaditano ha decidido arriesgar más y la valentía le ha llevado a su primera derrota. ¡Revive este trepidante Rosco en el vídeo!