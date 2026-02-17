Antena3
Javier tiene 11 pisos y está en contra de las medidas provivienda: "El único que construye vivienda es el inversor privado y es al que se pone más trabas"

Espejo Público reúne en una mesa de debate a un gran tenedor y a una inquilina. Ambos critican el último anuncio hecho por Pedro Sánchez.

Sánchez promete más viviendas.

Carina Verdú
Publicado:

Ni a Javier ni a María les termina de convencer el anuncio de Pedro Sánchez para la construcción de 15.000 nuevas viviendas en España. Javier es un gran tenedor, tiene 11 pisos en propiedad y cree que "son más promesas de lo mismo y provocando justo lo opuesto". María tiene 28 años y paga 1.000 euros al mes de alquiler, para ella "son medidas nefastas porque no están abordando el problema de raíz".

Cree que hay que hablar de mercado y no de parque inmobiliario, que ahí está el verdadero problema. Para María, la solución al problema pasa por poner tope a los precios del alquiler y apostar por los contratos indefinidos que permitan a la gente tener acceso a esos pisos.

Choque por la solución al problema

En cambio, Javier opina que topar los precios no es la solución. "Si funcionase el tope del alquiler, Cataluña sería el paraíso y yo mismo me iría a vivir allí", asegura. Cree que el único que está construyendo vivienda es el inversor privado y es al que se le están poniendo más trabas y está más desprotegido frente a impagos y okupismo. Su solución al problema es "ampliar la oferta".

A María no le gusta la forma de pensar de Javier y está totalmente en contra. "Si fuese por mí te freiría a impuestos" asegura. Ella paga un alquiler de 1.000 euros al mes y su contrato se acaba en septiembre, por eso teme que su casero le suba el precio como el resto de pisos alrededor de su zona, donde la media son los 1.700 euros/mes. Además, no comparte el concepto de seguridad jurídica del que habla Javier porque cree que el porcentaje de okupación en España es bajo.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

