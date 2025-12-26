Elena Valenciano, exvicesecretaria del PSOE: "El PSOE atraviesa un sectarismo enorme"

Elena Valenciano, exvicesecretaria general del PSOE y presidenta de la 'Fundación Mujeres', ha sido entrevistada este viernes en Espejo Público, donde ha reflexionado sobre la situación interna del partido socialista tras los últimos resultados electorales y el debate abierto en torno al liderazgo de Pedro Sánchez.

Preguntada por si Jordi Sevilla se había puesto en contacto con ella para impulsar un movimiento crítico dentro del PSOE, Valenciano lo ha negado con rotundidad: “No, no me ha llamado y, si me hubiera llamado, le hubiera atendido con cariño, pero no me parece el momento de organizar este movimiento”. En su opinión, ahora toca esperar: “Vamos a esperar a leer el manifiesto, no me parece el momento”.

"Es el momento de debatir y analizar lo que está sucediendo"

Sobre si cree que hay Pedro Sánchez para rato, la exdirigente socialista ha defendido que es tiempo de análisis, pero no de plantear alternativas: “Es el momento de debatir y analizar lo que está sucediendo en términos electorales y orgánicos, debate sobre ideas, pero no plantear alternativa”. Ha recordado además que el partido está inmerso en varios procesos electorales: “Los compañeros de Andalucía se van a presentar a elecciones, Aragón… hay que dejar correr”. Por eso insiste en que “en mitad de un proceso electoral no me parece un momento oportuno ni bueno, pero respeto a Jordi Sevilla”.

Valenciano también ha respondido a las declaraciones de María Jesús Montero, que apuntaba a un mal candidato o a un electorado perezoso como causa de los malos resultados. Para ella, el problema es más profundo: “Que el PSOE haya tenido un resultado así atiende a razones profundas, no es solo Gallardo ni un electorado perezoso”. Asegura que muchos votantes se han quedado en casa por desacuerdo: “Se han quedado en casa por no estar de acuerdo”.

"El discurso del Rey es oportuno hablando de concordia, de expulsar un ambiente tóxico"

La exdirigente socialista ha hablado de una creciente desafección política: “El análisis de lo que sucede en España es la desafección, la falta de concordia impregna al electorado”. Y ha sido crítica con determinadas estrategias políticas: “Esta propuesta de sacudirse todo el día es perdedora. En realidad no es una manera de construir una sociedad moderna”. Frente a ello, cree que la ciudadanía se aleja de esas actitudes: “La gente se está separando de esas actitudes”, y ha valorado positivamente el mensaje del jefe del Estado: “El discurso del Rey es oportuno hablando de concordia, de expulsar este ambiente tóxico”.

"El que gana se deshace de los que no siguen sus pautas"

De cara al futuro electoral del PSOE, Valenciano ha lanzado una advertencia clara: “Uno de los males del PSOE es este sectarismo en el que se ha instalado”. Critica que “el que gana se deshace de los que no siguen sus pautas”, algo que, a su juicio, “debilita al PSOE”. Recuerda que históricamente el partido ha sido conflictivo en el debate interno, pero capaz de llegar a acuerdos: “Posiciones enfrentadas, pero se conseguían aunar”.

En ese sentido, ha subrayado que “un partido sectario no garantiza la confianza” y ha reclamado pluralidad: “Tiene que ser plural, gente diversa, así es el país”. Para Valenciano, “esta especie de ‘todos detrás del líder sin que nadie se mueva’ es uno de los males del PSOE actual”.

La expresidenta de la Fundación Mujeres ha insistidoSíguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer. en esa idea: “Se ha instalado un sectarismo enorme, el que gana se lo lleva todo”. Por eso cree que el partido debería abrirse más: “Se deberían abrir candidaturas, mayor debate”. Ha recordado su experiencia en etapas anteriores: “Que critiquen cosas como ha pasado siempre, un partido muy crítico internamente, yo lo he vivido con Rubalcaba, nos criticaban”. Y ha concluido con una advertencia clara: “El PSOE de verdad, que otros tengan que desaparecer, no es bueno”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.