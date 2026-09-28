Los socios ponen entre las cuerdas a Sánchez para aprobar el decreto de vivienda: "Si no incluye nuestras peticiones, no entraremos en el Consejo de Ministros"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a tener que hacer encaje de bolillos para contentar a todos sus socios y poder sacar adelante el nuevo decreto de vivienda, conocido ya como decreto Maricarmen. El primero de ellos, Sumar, su socio de gobierno, que se muestra muy crítico con el PSOE.

En Espejo Público hemos hablado con Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, que asegurado que "estas horas nosotros estamos muy lejos de estar satisfechos con lo que el PSOE está poniendo encima de la mesa". Rubiño asegura que llevan negociando toda esta semana y que no han parado "ni un minuto para presionar para que se cumplan todas las peticiones del Sindicato de Inquilinos" y advierte de que si no se incluyen “nosotros no validaremos ni entraremos en el Consejo de Ministros”.

"Es lamentable que siempre haya que forzar al PSOE en materia de vivienda"

De hecho, Eduardo Rubiño ha recordado que ya "tuvimos que hacerlo el pasado marzo para sacar la prórroga de los alquileres" y asegura que "es lamentable que siempre haya que forzar al PSOE en materia de vivienda", recordando que "hace semanas hubo una abstención bochornosa del PSOE que tumbaron una ley de nuestro espacio para prohibir la venta a fondos buitres de viviendas".

"El clamor que suena en la calle pregunta por qué a nivel estatal no se hace algo más rápido"

El portavoz adjunto de Más Madrid reconoce que "el clamor que suena en la calle pregunta por qué a nivel estatal no se hace algo más rápido", pero insiste que desde su plataforma "no hemos parado de empujar frente a un PSOE que arrastra los pies y ahora cuando ocurre una situación tan grave como el desahucio de Maricarmen, vamos a exigir que no se rebaje ni una sola de las medidas".

Las peticiones del socio de Gobierno

Rubiño ha recordado en Espejo Público cuáles son los puntos que quieren incluir en el decreto Maricarmen: "Queremos la protección frente a los desahucios de las personas vulnerables, que se regulen los alquileres de temporada y habitaciones, que se haga la prórroga de los contratos de alquiler, que haya renovación automática de los contratos y que se ataje el fraude de los pisos turísticos".

"Esto es lo que pedimos y si no ocurre me temo que entramos en terreno desconocido"

Y manda este mensaje al Gobierno: "Esto es lo que pedimos y si no ocurre me temo que entramos en terreno desconocido". Eso sí, se muestra esperanzado: "Desde el lugar en el que estamos tenemos una posición privilegiada para negociar hasta las últimas horas y estoy convencido de que lo vamos a lograr y que el PSOE va a entrar en razón".

Un mensaje para Urbagestión

Eduardo Rubiño también ha mandado un recado para Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, la empresa que compró la casa de Maricarmen "Maricarmen es mujer de 87 años a la que ha habido que sacar el volandas porque no podía bajar las escaleras de su casa y ha tenido que recibir atención médica. No se ha querido construir un símbolo, es la fotografía exacta de lo que ocurre en este país".

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