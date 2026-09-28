Kiko Rivera cumple su promesa y reparte el legado de Paquirri: la foto con Fran Rivera en la que no hay rastro de Cayetano

Kiko Rivera ha cumplido su promesa, repartiendo las cabezas de toro que pertenecían a su padre, Paquirri. El DJ parecía querer dar un paso al frente con sus hermanos, dándoles parte de su legado más de cuatro décadas después de su muerte.

Sin embargo, parece que tan solo se ha reunido con uno de ellos, Fran Rivera. El torero ha subido una foto a redes agradeciendo el gesto de su hermano. "Kiko, después de años, de perder la ilusión de tener algo de Papá, esto dice mucho y muy bueno de ti", afirma.

Por su parte, Cayetano había afirmado en otras ocasiones que no quería las cabezas de toro, sino algo más simbólico como un traje de luces de su padre. Una negativa ante la que Kiko podría haber optado por repartir las cabezas solo con Fran.

Esta fotografía llega apenas unos días después de la polémica entre Fran y Cayetano Rivera por la gestión de la Goyesca. Un gesto más que podría añadir más distancia entre los hermanos.