Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

FAMOSOS

Kiko Rivera cumple su promesa y reparte el legado de Paquirri: la foto con Fran Rivera en la que no hay rastro de Cayetano

El hijo de Isabel Pantoja finalmente ha repartido las cabezas de toro que pertenecían a su padre, Paquirri. Al menos lo ha hecho con Fran, que ha subido una foto que podría ser una indirecta para Cayetano.

Paquirri

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Kiko Rivera ha cumplido su promesa, repartiendo las cabezas de toro que pertenecían a su padre, Paquirri. El DJ parecía querer dar un paso al frente con sus hermanos, dándoles parte de su legado más de cuatro décadas después de su muerte.

Sin embargo, parece que tan solo se ha reunido con uno de ellos, Fran Rivera. El torero ha subido una foto a redes agradeciendo el gesto de su hermano. "Kiko, después de años, de perder la ilusión de tener algo de Papá, esto dice mucho y muy bueno de ti", afirma.

Por su parte, Cayetano había afirmado en otras ocasiones que no quería las cabezas de toro, sino algo más simbólico como un traje de luces de su padre. Una negativa ante la que Kiko podría haber optado por repartir las cabezas solo con Fran.

Esta fotografía llega apenas unos días después de la polémica entre Fran y Cayetano Rivera por la gestión de la Goyesca. Un gesto más que podría añadir más distancia entre los hermanos.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Lorena García en Espejo Público.

Lorena García, tras su visita a Marruecos: "Nadie tiene dudas allí de que se dejó pasar a la gente a Ceuta"

juez villegas

Jesús Villegas, sobre la acampada en Sol: "Deben colaborar las dos fuerzas policiales, es injusto que la protesta la financien los comerciantes"

Los socios ponen entre las cuerdas a Sánchez para aprobar el decreto

Los socios ponen entre las cuerdas a Sánchez para aprobar el decreto de vivienda: "Si no incluye nuestras peticiones, no entraremos en el Consejo de Ministros"

Paquirri
FAMOSOS

Kiko Rivera cumple su promesa y reparte el legado de Paquirri: la foto con Fran Rivera en la que no hay rastro de Cayetano

¿Un nuevo 15M?
ACAMPADA POR LA VIVIENDA

¿Un nuevo 15M? Las similitudes y diferencias con la acampada por la vivienda de Sol

maricarmen
DESAHUCIO MARICARMEN

Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, acusa al Sindicato de manipular: "Querían convertir a Maricarmen en un símbolo, es un perfil perfecto, con una situación de vulnerabilidad"

Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, la empresa que ha adquirido el piso de Maricarmen ha detallado que "lleva de okupa desde 2007 sin justo título, ya que la ley sólo le concede dos años de propiedad".

Chat secreto de la Comunidad de Madrid.
Acampada Sol

Un chat privado de la Comunidad de Madrid señala al delegado del Gobierno por la acampada de Sol: "Se lava las manos"

Espejo Público ha tenido acceso a un chat interno de la Comunidad de Madrid en el que se cuestiona la actuación de la Delegación del Gobierno y se asegura que Interior está derivando en la Policía Municipal la responsabilidad de levantar la protesta.

DELEGADO PSOE

Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta, sobre el delegado del Gobierno de la ciudad: "Ha sido cesado, aunque él quiera vender que ha sido pactado"

Susana Abaitua y Maxi Iglesias

Hoy, Susana Abaitua y Maxi Iglesias estarán en El Hormiguero

La sorpresa de este talent a su padre que emociona hasta a Eva González

La sorpresa de este talent a su padre que emociona a Eva González

Publicidad