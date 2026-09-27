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Adiós a la cal: trucos sencillos para eliminarla de manera eficaz y rápida

Ordenatriz nos da algunos consejos para deshacernos de la cal en mamparas, grifos y la alcachofa de la ducha. ¡No te los pierdas!

Ordenatriz

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Eliminar la cal del baño de casa puede llegar a dar muchos dolores de cabeza, por eso, Ordenatriz nos cuenta cómo hacerlo de forma sencilla. Esta nos ha explicado algunos trucos para dejar impecables las zonas más complicadas.

La alcachofa de la ducha es uno de los puntos que más trabajo da y también necesita una limpieza por dentro. Para ello, Ordenatriz recomienda utilizar vinagre y Fairy, además de palitos interdentales para introducirlos por los agujeros y una bolsa transparente.

En los grifos, el truco es utilizar papel de horno, que ayuda a mantenerlos limpios y sin restos de cal. Es una solución sencilla para una zona que usamos a diario.

Para la mampara, si la cal no está muy incrustada, basta con utilizar un haragán. Cuando la suciedad está más acumulada, Ordenatriz recomienda recurrir a la piedra blanca para eliminarla. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!

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