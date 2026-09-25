Koldo escribe una carta a Espejo Público y señala a Aldama: "Está disfrutando de la vida y ejerciendo de impostor"

Koldo García vuelve a hablar y lo hace por escrito. En una carta de página y media remitida al periodista Juan Rodríguez de Espejo Público, el exasesor de José Luis Ábalos aborda su situación en prisión, insiste en su inocencia y dedica buena parte de su escrito a Víctor de Aldama. García cuestiona el diferente destino judicial de ambos y sostiene que las investigaciones deberían profundizar en el origen y recorrido del dinero relacionado con el empresario.

"Sigan la pista del dinero"

Koldo señala directamente a Víctor de Aldama y asegura que el dinero es la clave para comprender lo ocurrido. "Sigan la pista del dinero, que todo desemboca en las cuentas del señor de Aldama", escribe.

La Fiscalía Europea ha trasladado información a la Audiencia Nacional sobre movimientos de 27,9 millones de euros hacia Portugal vinculados a empresas relacionadas con el caso hidrocarburos. El exasesor sostiene que ese dinero procedería del fraude del IVA investigado en el caso hidrocarburos y recordamos que Aldama está investigado en esa causa.

¿Qué quiere decir Koldo con la expresión: "El elefante estaba en la sala"?

Koldo considera que esta vertiente económica no ha recibido suficiente atención y utiliza una expresión contundente para definirla: "Mi defensa habló de que se evitaba el elefante que estaba en la sala: el blanqueo de capitales". García asegura que en su juico en el Tribunal Supremo no pusieron el foco en lo que él considera importante el dinero.

Koldo carga contra la situación de Aldama: "Ahí lo tienen disfrutando de la vida"

La carta también refleja el enfrentamiento personal entre ambos. Koldo critica que Aldama permanezca en libertad mientras él continúa en prisión y asegura que el empresario está "ejerciendo de impostor para salir impune".

También cuestiona la imagen pública que, según él, algunos sectores están proyectando de Aldama: "Lo peor, casi, es ver que lo pongan como ejemplo del mejor español a seguir". Frente a esa situación, Koldo asegura que su estancia en prisión ha condicionado su estrategia judicial. "Yo no he podido ni preparar mi defensa en condiciones", afirma.

Luis María Pardo replica a Koldo: "Habló todo lo que quiso en el Tribunal Supremo"

Las afirmaciones de Koldo han provocado una respuesta inmediata en el plató de Espejo Público. El colaborador Luis María Pardo rechaza su versión sobre las dificultades que habría tenido para abordar el supuesto blanqueo durante el procedimiento judicial. "No es cierto. Koldo habló todo lo que quiso en el Tribunal Supremo", replica.

Koldo, por su parte, mantiene en el escrito su inocencia y sostiene que todavía tiene recorrido judicial para intentar revertir su situación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.