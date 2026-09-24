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Desahucio Maricarmen

Sumar exige llevar la expropiación del piso de Maricarmen al próximo Consejo de Ministros

Maricarmen fue desahuciada de la casa en la que llevaba viviendo 71 años en el madrileño barrio de Retiro, en Madrid.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presenta la Herramienta de Prevención para el Empleo en el Hogar, en el Espacio Boulevar30, a 14 de mayo de 2025, en Madrid (España). Esta nueva herramienta, totalmente gratuita, pretende dar cobertura a los trabajadores del hogar para la evaluación de riesgos laborales durante la prestación de dichos servicios.14 MAYO 2025A. Pérez Meca / Europa Press14/05/2025

Yolanda Díaz EUROPAPRESS

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Sumar ha exigido al PSOE que el próximo martes lleve al Consejo de Ministros la expropiación del piso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada este miércoles de una vivienda en el barrio madrileño de Retiro, además del real decreto ley de vivienda.

Señalan que el Gobierno de España no puede permitir que el interés especulativo de un "fondo buitre" prevalezca sobre el interés general. De esta manera, ante la negativa a negociar del fondo, entiende que el único camino a seguir es la expropiación de la vivienda. "La recuperación de la casa de Maricarmen será, además, un mensaje para el resto de actores económicos respecto a la determinación del Ejecutivo por la defensa del derecho a la vivienda", apuntan desde Sumar.

El decreto de vivienda

Las fuentes de Sumar también insisten en que el Real Decreto-ley de vivienda se tiene que aprobar "sí o sí" en el Consejo de Ministros del próximo martes. Remarcan que este paquete debe incluir la congelación y prórroga de los alquileres; la regulación de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, las viviendas de temporada o las habitaciones; y la protección de las familias y los inquilinos frente a "fondos buitre".

Es por lo que Sumar apela al PSOE y a todas las fuerzas parlamentarias a "estar a la altura" de la situación y sacar adelante dichas medidas. "El próximo martes el Consejo de Ministros debe aprobar la expropiación de la vivienda de Maricarmen y un paquete para congelar los alquileres, como pedimos desde Sumar. Sí o sí", ha indicado en sus redes sociales la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

"La expropiación de la vivienda de Maricarmen y el Real Decreto-ley de Vivienda. El martes en el Consejo de Ministros. Sí o sí", ha señalado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, después de que Maricarmen fuera desahuciada del piso en el que llevaba viviendo 70 años y por el que pagaba 500 euros al mes con un contrato de renta antigua. "El martes que viene, expropiación al fondo buitre de la casa de Maricarmen y Real Decreto de Vivienda. Después de un año negociando, se acabó el tiempo. Sí o sí", ha sentenciado por su parte en sus redes sociales la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

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