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Cisma en el Gobierno

El desacuerdo entre PSOE y Sumar se zanja dividiendo en dos los decretos las medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra

Después de más de dos horas de retraso hay fumata blanca entre PSOE y Sumar. Los socios de Gobierno han acordado dividir las medidas para frenar el impacto de la guerra en dos decretos diferentes.

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Miriam Vázquez
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Llevaba días el Gobierno hablando de lo que iba a ocurrir este viernes. Cierto es que sin llegar a concretar nada tanto los ministros del PSOE, como los de Sumar e incluso el mismo presidente del Gobierno se han encargado en las últimas jornadas de recordar que hoy se iba a aprobar el paquete de medidas con las que intentar paliar los efecto de la guerra en Irán.

Un decreto que desde el primer momento el Ejecutivo ha tratado de coser al gusto de todos, pero que nació con las críticas de los socios por no incluir medidas de vivienda y también de la oposición por creer que llegaba tarde.

El Consejo de Ministros extraordinario estaba previsto para las 09:30 horas, pero todo lo que ocurrió ha sido igualmente extraordinario. A la hora de inicio Sumar planta al Gobierno y se niega a entrar en la reunión si no se incluyen sus consideraciones.

Se abre entonces un nuevo cisma en el Gobierno de coalición que provoca un retraso de más de dos horas y que finaliza tras un cara a cara entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con el pacto de presentar dos decretos diferentes. Por un lado uno con las medidas que plantea el PSOE y por otro otro con las de Sumar.

El texto con el que la parte socialista del Ejecutivo se ha presentado en la reunión no incluía ni medidas de protección a los inquilinos ni de intervención en los márgenes empresariales de las energéticas, lo que ha provocado el plante de los de Yolanda Díaz. El paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio incluye una rebaja del IVA de los carburantes de automoción, la electricidad y el gas natural, que pasará del tipo general (21 %) al reducido (10 %), según fuentes conocedoras del texto.

El socio minoritario del Ejecutivo ha forzado que se incluya la congelación de 600.000 alquileres que se tienen que renovar en estos meses, que presumiblemente tumbará Junts en el Congreso, y los límites a los márgenes empresariales

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