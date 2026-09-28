Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, sobre el desahucio: "Maricarmen está ocupando la vivienda desde 2007 sin justo título"

El conflicto de la vivienda por Maricarmen se ha trasladado a la Puerta del Sol en Madrid, con una acampada con más de 350 personas que lleva ya dos días y aseguran que estarán hasta que el Gobierno apruebe este martes el decreto por la vivienda. Por ello, el propietario de Urbagestión, Ricardo Alonso, ha querido explicar el procedimiento judicial que se inicia en 2018: "Evidentemente entendimos al poco de adquirir la vivienda que no se cumplieron los requisitos para que estuviera subrogada".

"Maricarmen está ocupando la vivienda desde 2007 sin justo título, llevaba más de 10 años sin ese título y se subrogó a consecuencia del fallecimiento de su madre en 2005", explica el propietario y matiza que según la ley, pudo tener la vivienda a su nombre por un plazo de dos años.

Le ofrecieron el piso a Maricarmen

"No lo sabíamos, compramos la vivienda con el conocimiento de que estaba el contrato de renta antigua y sin justo título". "Le ofrecimos a Maricarmen con carácter preferente que adquiriera la vivienda" y explica que es la única vivienda que ha adquirido la empresa.

Ricardo también ha explicado que han buscado una solución: "Hemos comunicado e instado al ayuntamiento de Madrid como administración cercana para que intervenga como mediador".

Urbagestión no esperaba esta campaña

"Era impensable esta campaña, nadie se atrevería hacer esto". Desde Urbagestión, confirman que hubo un par de situaciones para buscar una solución, pero rápido llegó la "desconfianza" ya que esto es lo que quería el Sindicato: "Querían convertir a Maricarmen en un símbolo, es un perfil perfecto para el Sindicato, con una situación de vulnerabilidad".

Desde la propia empresa, denuncian los constantes ataques que están sufriendo: "Estamos tratando de determinar el alcance del perjuicio, el nivel de coacciones y cuestiones al que estamos sometidos, nos dimos cuenta que nos estaban hackeando, nuestros teléfonos iban mal".

Una solución para Maricarmen

Susanna Griso, ha querido preguntarle al propietario de Urbagestión si conocían el perfil del Sindicato y si se esperaban unos interlocutores así: "No lo esperaba, se limitaban a la abogada, hasta que vimos ataques muchos más graves y de perfil personal, íbamos a llegar a un acuerdo para que se quedase Maricarmen en su casa y, lo que queremos ahora, es que se encuentre una solución"

Ricardo explica que Maricarmen lleva 10 años pagando 204 euros más los gastos de comunidad, siendo una cuantía total de 450 euros. Por ello, desde Urbagestión, confirmar que se le propuso una oferta: "El valor medio del mercado en ese momento era de 2.500 euros, pero la empresa estaba dispuesta a ofrecerle un descuento de al menos el 40%, esa es la oferta que le mandamos por escrito al Sindicato y ellos saltaron en sus redes sociales diciendo que pedíamos 2.600 euros, cosa que no es cierta", finaliza.

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