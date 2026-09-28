Última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda, en directo: Los representantes de Maricarmen y los dueños del piso en el que vivía se reúnen hoy

La crisis de la vivienda desvía el foco de Ceuta. Maricarmen y la exigencia de un 'decreto Maricarmen' marcarán la agenda política y social esta semana. Ya todo el mundo conoce la historia de esta madrileña de 87 años que la semana pasada fue desahuciada de su casa en el Retiro, en la que llevaba viviendo 70 años.

El clamor social que la imagen de Maricarmen, saliendo en camilla de su casa, ha sido imparable. Las protestas llegaron desde el minuto cero y este fin de semana se han concentrado en la Plaza de Sol, donde centenares de personas han acampado tanto la noche del sábado como la del domingo. Las miradas están puestas en el Consejo de Ministros de este martes, donde Sumar confía en aprobar un nuevo real decreto ley para proteger a los inquilinos.

La posición de Junts se antoja clave en esta materia, ya que sus votos son necesarios para que el decreto que se apruebe sea posteriormente convalidado en el Congreso de los Diputados. El sindicato de inquilinas exige que en el 'decreto Maricarmen' se incluyan los contratos de alquileres indefinidos. La acampada que ya ha cumplido su segunda noche se mantendrá, según ha avanzado el sindicato que además no descarta extender a otras ciudades la acampada.

Maricarmen envió un mensaje directo a Pedro Sánchez en el que le pedía un decreto que sea "el primer paso para acabar con el sistema" que permitió su desahucio. El presidente también le contestó de forma directa y le prometió que el Gobierno trabaja "contra reloj" para llevar al Consejo de Ministros el decreto sobre vivienda.

Sigue aquí en directo online la última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda.