Acampada en Sol
Última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda, en directo: Los representantes de Maricarmen y los dueños del piso en el que vivía se reúnen hoy
Maricarmen pide a los manifestantes que permanezcan "acampados hasta que vuestro cuerpo aguante" en su lucha tras el desahucio de la mujer de 87 años la semana pasada. Sigue en directo online la última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda.
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La crisis de la vivienda desvía el foco de Ceuta. Maricarmen y la exigencia de un 'decreto Maricarmen' marcarán la agenda política y social esta semana. Ya todo el mundo conoce la historia de esta madrileña de 87 años que la semana pasada fue desahuciada de su casa en el Retiro, en la que llevaba viviendo 70 años.
El clamor social que la imagen de Maricarmen, saliendo en camilla de su casa, ha sido imparable. Las protestas llegaron desde el minuto cero y este fin de semana se han concentrado en la Plaza de Sol, donde centenares de personas han acampado tanto la noche del sábado como la del domingo. Las miradas están puestas en el Consejo de Ministros de este martes, donde Sumar confía en aprobar un nuevo real decreto ley para proteger a los inquilinos.
La posición de Junts se antoja clave en esta materia, ya que sus votos son necesarios para que el decreto que se apruebe sea posteriormente convalidado en el Congreso de los Diputados. El sindicato de inquilinas exige que en el 'decreto Maricarmen' se incluyan los contratos de alquileres indefinidos. La acampada que ya ha cumplido su segunda noche se mantendrá, según ha avanzado el sindicato que además no descarta extender a otras ciudades la acampada.
Maricarmen envió un mensaje directo a Pedro Sánchez en el que le pedía un decreto que sea "el primer paso para acabar con el sistema" que permitió su desahucio. El presidente también le contestó de forma directa y le prometió que el Gobierno trabaja "contra reloj" para llevar al Consejo de Ministros el decreto sobre vivienda.
Sigue aquí en directo online la última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda.
Última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda, tras el desahucio de Maricarmen: Almeida suspende parte de su agenda para abordar la acampada en Sol
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha suspendido el acto de presentación de la Madrid Horse Week con el fin de poder reunirse con su gabinete.
El alcalde de Madrid se va a reunir con su gabinete para abordar los acontecimientos de los últimos días, con una acampada en Sol para reclamar al Gobierno central la aprobación en el Consejo de Ministros del que han denominado 'decreto Maricarmen' desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
Última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda, tras el desahucio de Maricarmen: El alquiler de renta antigua, una modalidad residual que aún se ve en Madrid y Barcelona
Los alquileres de renta antigua son una modalidad residual en el mercado español. A falta de datos oficiales, se estima que representan menos del 3% y que básicamente se localizan en el centro de Madrid y Barcelona con rentas sustancialmente por debajo del precio actual del mercado.
El caso de Maricarmen, la mujer de 87 años que ha sido desahuciada de un piso en el barrio de Retiro en el que llevaba viviendo 70 años y por el que pagaba una renta antigua de 500 euros, ha vuelto a poner el foco en esta modalidad.
Última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda, tras el desahucio de Maricarmen: Los representantes de Maricarmen y los dueños del piso en el que vivía se reúnen hoy
Los representantes de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su vivienda en el barrio de Retiro, y la empresa Urbagestión, propietaria del inmueble, se reúnen hoy para tratar de alcanzar una solución habitacional para la afectada.
El encuentro contará con la mediación de profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), según confirmó el Ayuntamiento de la capital.
Se trata de una reunión que se produce después de que el Consistorio rechazara el viernes una primera propuesta de la empresa por considerarla "inviable legalmente". afrontan la cita con la expectativa de cerrar un acuerdo que ponga fin a meses de incertidumbre.
Última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda, tras el desahucio de Maricarmen: Posible huelga general
El portavoz del Sindicat de Llogateres (Inquilinas), Enric Aragonès, no descarta una posible huelga general por la vivienda y los derechos laborales "si las cosas no cambian".
Además, exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mañana no presente un decreto en vivienda que sea lo que considera una farsa. Así ha hablado en declaraciones a TV3 durante la concentración promovida por Sindicat de Llogateres en Barcelona de hoy a primera hora para pedir 'el decreto Maricarmen', que lleva el nombre de la mujer de 87 años desahuciada de su casa en el barrio de Retiro de Madrid la semana pasada.
Última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda, tras el desahucio de Maricarmen: Maricarmen anima a los acampados: "¡Luchad!
Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada la semana pasada de su casa del barrio de Retiro, en Madrid, ha enviado desde el hospital en el que está ingresada un mensaje de apoyo a los participantes en la acampada de la Puerta del Sol en protesta por la crisis de la vivienda: "¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro!".
En un vídeo difundido esta medianoche en la cuenta de X del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, convocantes de la acampada, Maricarmen ha pedido a los congregados que aguanten "hasta que el cuerpo aguante", de la misma forma que ha expresado su deseo de que estas protestas lleguen a "un buen fin".
"Yo no os conozco a todos personalmente, pero sí conozco a la gente que viene acompañándome desde hace mucho tiempo", ha afirmado Maricarmen en su mensaje, el tercero difundido desde el hospital. "Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra acampada y vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí os pido a todos: ¡Valor! ¡Luchad!¡Defended lo que es vuestro!", ha proclamado.
Última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda, tras el desahucio de Maricarmen: Dispuestos a aguantar lo que haga falta
Los acampados en la Puerta del Sol de Madrid en protesta por la situación de la vivienda han pasado ya su segunda noche durmiendo en la calle, en más de 300 tiendas de campaña y dispuestos a aguantar lo que sea necesario, a pesar de la bajada de las temperaturas y al pronóstico de lluvias.
Mañana es la fecha clave marcada en el calendario, al esperar que ese día el Consejo de Ministros apruebe un real decreto sobre vivienda, pero muchos de los manifestantes han expresado este domingo que están dispuestos a aguantar las noches que hagan falta.
Última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda, tras el desahucio de Maricarmen: Se organizan por turnos en Sol
Los protestantes instalados en la Puerta del Sol se han organizado por turnos para que haya presencia continua en la zona y se mantenga la reivindicación.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid pide que el real decreto sobre vivienda, que se espera aprobar mañana el Consejo de Ministros, incluya medidas como contratos indefinidos de alquiler o la suspensión de los desahucio sin alternativa habitacional, entre otras.
Este decreto sería "la primera piedra para caminar" y acercarse a la meta real de acabar con el "negocio de la vivienda", según expresó ayer en un discurso Valeria Racu, otra de las portavoces del sindicato. "Quiero una casa, no una estafa" o "rentistas culpables, gobiernos responsables" son algunas de las consignas que se pueden escuchar en la plaza desde el comienzo de la acampada.
Última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda, tras el desahucio de Maricarmen: Unas 600 personas amanecen en Sol
Hoy, unas 600 personas han amanecido acampadas en la madrileña Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda.
La noche ha transcurrido sin incidentes y sin lluvias. En previsión del cambio de tiempo, los acampados cubrieron ayer con lonas las alrededor de 350 tiendas de campaña instaladas en el centro de la plaza, donde han pasado su segunda noche, algunos al raso.
"Es durete, pero es que esto crece. Cada minuto, cada hora que pasa somos más tiendas, más personas, más ganas, más ilusión, más expectativas y más fuerzas para conseguir todo lo que nos propongamos", ha destacado a EFE Gonzalo Álvarez, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de la acampada.
Última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda, tras el desahucio de Maricarmen: El Ayuntamiento de Madrid acusa a la Delegación del Gobierno de "dejación de funciones"
El Ayuntamiento de Madrid mostró ayer su "sorpresa" e "indignación" por la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid ante la acampada instalada en la Puerta del Sol, que atribuye a una "dejación de funciones" y a la falta de control sobre el desarrollo de una manifestación que, según el Consistorio, habría discurrido por zonas no autorizadas, detalla Europa Press.
Última hora de la acampada en Sol, en directo: Marcha en Barcelona por la vivienda
Coincidiendo con la visita de Sánchez, en Barcelona está prevista una marcha que reclamará contratos de alquiler indefinidos. El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocada para hoy en Barcelona una manifestación frente al lugar donde se celebrará un acto al que asistirá el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar que el decreto sobre vivienda que el Ejecutivo quiere debatir en el Consejo de Ministros del martes incluya la opción de contratos indefinidos.
Última hora de la acampada en Sol, en directo: Sánchez visita una promoción de vivienda pública en Barcelona
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará hoy por la tarde en Barcelona una promoción de vivienda pública de alquiler asequible promovida por el ayuntamiento de la capital catalana y ubicada en el barrio del Poblenou de la ciudad. La promoción que visita Sánchez, denominada 'Illa Siberia', está situada en la calle Badajoz, junto a la Vila Olímpica del Poblenou, un proyecto del que se entregaron las llaves de 42 viviendas el pasado mes de julio.
Última hora de la acampada en Sol, en directo: El Ayuntamiento de Madrid, contra Delegación del Gobierno por la acampada
El Ayuntamiento de Madrid se ha mostrado sorprendido e indignado ante la actitud que Delegación del Gobierno muestra ante la acampada que atribuye a una "dejación de funciones" y a la falta de control sobre el desarrollo de una manifestación que, según el Consistorio, habría discurrido por zonas no autorizadas.
Última hora de la acampada en Sol, en directo: Nuevo mensaje de Maricarmen
Maricarmen desde el hospital ha vuelto a enviar un nuevo mensaje mandando ánimos a todos los que están acampados en la Puerta de Sol. "Me gustaría estar ahí con vosotros, acompañaros en vuestra acampada y vuestra lucha, pero no tengo la suerte", añade después: "desde aquí os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro" y los anima a "seguid acampados hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis".
Última hora de la acampada en Sol, en directo: Similitudes con el 15M
Del Río ha admitido que la acampada puede recordar en algunos aspectos al movimiento 15M, pero la portavoz ha defendido que se trata de una movilización con "objetivos muy concretos" y no de una protesta indefinida. En particular, ha situado entre las prioridades la aprobación este martes del denominado "real decreto Maricarmen" y la apertura de un proceso hacia un nuevo modelo de vivienda.
Última hora de la acampada en Sol, en directo: "Contratos indefinidos, contratos indefinidos y contratos indefinidos"
El sindicato de inquilinas ha avanzado que mantendrá la acampada en Sol hasta que en el próximo Consejo de Ministros se apruebe el decreto de vivienda, pero no descarta que estas acampadas se extiendan a otras ciudades. "Para que no haya ninguna Maricarmen más: contratos indefinidos, contratos indefinidos y contratos indefinidos", esta es su principal reivindicación. La portavoz del Sindicato, Alicia del Río, avisaba de que si no se incluye en la norma esta renovación automática de los contratos de alquiler, en este país "gobernarán los buitres" y el Gobierno progresista "ya no tendrá ningún sentido".
Última hora de la acampada en Sol, en directo: La respuesta de Sánchez a Maricarmen
Pedro Sánchez recibió el mensaje y también le contestó directamente: "Ayer Maricarmen hizo un vídeo y pidió al Gobierno de España y en particular a mí el que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda. Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda".
Última hora de la acampada en Sol, en directo: El mensaje de Maricarmen a Pedro Sánchez
Maricarmen envió desde la camilla del hospital un mensaje a Pedro Sánchez. La mujer pedía al presidente que el próximo martes el Consejo de Ministros apruebe un decreto ley que suponga "el primer paso para acabar con el sistema" que permitió que se ejecutara el lanzamiento que la obligó a dejar el piso en el que vivía desde hace 71 años. "Esta es un mensaje para Pedro Sánchez, pero también para toda la gente que me ha apoyado durante estos días. Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas, quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio".
Última hora de la acampada en Sol, en directo: Todos los focos se giran hacia el Consejo de Ministros
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la acampada en Sol por la crisis de la vivienda. Toda la atención está centrada en el Consejo de Ministros del próximo martes en el que Sumar confía en sacar adelante un nuevo decreto sobre vivienda. La posición de Junts será clave, ya que sus votos son necesarios para que el decreto sea convalidado después en un Congreso en el que el Gobierno de coalición, en minoría, está sufriendo para sacar adelante sus proyectos.
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