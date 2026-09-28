¿Un nuevo 15M? Las similitudes y diferencias con la acampada por la vivienda de Sol

La acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid para protestar por la situación de la vivienda recuerda ya a muchos a las movilizaciones del 15M, de las que se cumplen 15 años. Ambas protestas comparten algunos elementos, como el epicentro en Sol, el hartazgo con la clase política y las instituciones y su carácter asambleario y horizontal.

Sin embargo, también presentan diferencias. La principal está en el foco de las reivindicaciones. Mientras que el 15M dirigía sus críticas al sistema en general, la movilización actual centra sus demandas en el acceso a la vivienda. Además, la protesta de hace 15 años surgió de manera espontánea tras una manifestación, mientras que la actual ha sido organizada por el Sindicato de Inquilinas y diferentes plataformas antidesahucios.

También han cambiado las demandas. Las del 15M eran más abstractas y estaban relacionadas con la regeneración democrática, la transparencia y la transformación del sistema, con un carácter más aspiracional. Ahora, con la movilización del 26S, los manifestantes reclaman cambios concretos e inmediatos en materia de vivienda.

"Los asaltantes de los cielos son más humanos que los partidos políticos"

Cándido Méndez, que por aquel entonces era secretario general de UGT, vivió en primera persona aquellas movilizaciones. "Aquel movimiento era antisistema, le llamaban asaltar los cielos. Ahora resulta que los asaltantes de los cielos son más que humanos, más que la humanidad a veces desagradable de los partidos políticos y de las organizaciones constitucionales tradicionales", ha señalado.

Sobre la actual acampada de protesta, Méndez considera que detrás existe un motivo "muy justificado": la vivienda. "La espoleta ha sido el desahucio de Maricarmen y la desidia del Gobierno en esta materia", ha afirmado.

"El primer trimestre de 2026 es el que menos desahucios ha habido"

Sin embargo, el exsecretario general de UGT sostiene que los desahucios "no dejan de reducirse desde 2018" y considera que también ha cambiado la percepción social sobre estos procedimientos. "El primer trimestre de 2026 es el que menos ha habido en toda la etapa del Gobierno y precisamente es entonces cuando salta la espoleta", ha apuntado.

Méndez atribuye esta situación a que, a su juicio, "el Gobierno ha estado siendo benevolente en Babia con el tema de la vivienda y los desahucios", dos cuestiones que considera estrechamente relacionadas. Por ello, rechaza el argumento del Ejecutivo de que ahora va a trabajar "a contrarreloj". "Si has tenido todo el tiempo del mundo para resolverlo", ha respondido.

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