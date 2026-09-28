Jesús Villegas, sobre la acampada en Sol: "Deben colaborar las dos fuerzas policiales, es injusto que la protesta la financien los comerciantes"

La acampada contra la crisis de la vivienda continúa creciendo en la Puerta del Sol. Los manifestantes han pasado su segunda noche en la plaza, donde ya hay instaladas más de 300 tiendas, y aseguran que permanecerán allí al menos hasta que el Consejo de Ministros aborde el llamado "decreto Maricarmen".

El Ayuntamiento de Madrid ha pedido a la Delegación del Gobierno que restablezca la normalidad, mientras existe un choque sobre qué cuerpo policial debe intervenir. Hoy en 'Espejo Público' hemos analizado la situación con Jesús Villegas, magistrado y secretario de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

"Deben colaborar las dos fuerzas policiales"

Jesús Villegas ha lamentado el enfrentamiento entre administraciones para determinar quién debe actuar ante la acampada. El Ayuntamiento sostiene que la competencia corresponde a la Policía Nacional, mientras la Delegación del Gobierno señala a la Policía Municipal. "Si efectivamente es un choque tan complicado, lo que deben hacer es colaborar las dos fuerzas policiales", ha defendido el magistrado.

Villegas no ha aclarado a cuál de los dos cuerpos corresponde jurídicamente levantar el campamento, pero ha criticado que las instituciones se enfrenten públicamente en lugar de coordinar una respuesta.

"Es injusto que la protesta la financien los comerciantes"

El magistrado ha recordado la acampada del 15M y las consecuencias económicas que, según ha señalado, tuvo para los negocios del entorno de la Puerta del Sol. "Yo me acuerdo muy bien del 15M y quienes resultaron perjudicados fueron los comerciantes de la zona, que vieron reducir de manera drástica sus ingresos", ha afirmado. Villegas ha defendido el derecho a protestar, pero ha advertido de que la permanencia de las tiendas puede dificultar el acceso de los consumidores a los establecimientos.

"Expropiar la vivienda supone un coste enorme"

Durante la entrevista, el magistrado también ha analizado la petición de algunos socios del Gobierno de expropiar la vivienda en la que reside Mari Carmen. Villegas ha aclarado que expropiar no significa nacionalizar o colectivizar. "Con la ley en la mano y con la Constitución se puede expropiar, pero hay que pagarle al propietario el precio del bien que tiene", ha explicado.

El magistrado ha advertido de que utilizar esta vía como solución general a la crisis habitacional exigiría una inversión difícil de asumir. "Si queremos solucionar el problema de la vivienda expropiando, eso significa poner sobre la mesa muchísimos millones que no sé si tienen las arcas públicas", ha dicho.

"Consolidar situaciones como la de esta señora perjudica a los jóvenes"

Villegas ha expresado su compasión por Mari Carmen, de 87 años y con discapacidad, pero ha considerado que su situación no puede equipararse con la de los jóvenes que buscan actualmente una vivienda.

"A mí quien verdaderamente me preocupa, sin quitar la lástima por esta señora, son los jóvenes que no tienen acceso a una vivienda y que se dejan la piel en un trabajo que les da muy poca remuneración", ha asegurado.

El magistrado ha sostenido que mantener alquileres muy reducidos en zonas de alto valor puede perjudicar a quienes intentan acceder por primera vez al mercado. No obstante, ha reconocido que no puede determinar si el futuro decreto anti desahucios encarecerá los precios o reducirá la oferta porque se trata de una cuestión económica.

"La situación de esta señora es completamente distinta de la de los jóvenes que buscan vivienda. Consolidar situaciones como la suya perjudica a los jóvenes", ha concluido.

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