Crece la acampada en Sol en protesta por la crisis de la vivienda y se mantendrá al menos hasta que haya un decreto Maricarmen

Los manifestantes han pasado su segunda noche en la Puerta del Sol con más de 300 tiendas de campaña instaladas. Los acampados están dispuestos a quedarse allí el tiempo que sea preciso a pesar de la previsión de lluvia y la bajada de las temperaturas.

Poco antes, desde última hora de la tarde han montado un escenario improvisado para celebrar un festival en el que no ha faltado la música y los discursos reivindicativos de personalidades de la cultura. "Que un gobierno que se dice de izquierdas no esté haciendo nada en ocho años de gobierno es absolutamente inadmisible" ha asegurado el cantautor Marwan sobre el escenario. Entre algunos de las personalidades del cine estaba el actor y director Juan Diego Botto que ha pedido "que se consigan leyes justas y dignas de viviendas para todos y todas".

Durante el día, el ambiente también ha sido de protesta. El objetivo es que el gobierno apruebe este martes en el Consejo de Ministros el llamado 'decreto Maricarmen', pero aseguran que no piensan marcharse hasta conseguir más avances.

El Ayuntamiento de Madrid ha exigido a la Delegación del Gobierno "reponer cuanto antes" la normalidad en la Puerta del Sol. Puerta del Sol.

Maricarmen se suma al apoyo a los acampados

Maricarmen, que no ha podido acercarse hasta la acampada, ha querido hacer llegar su respaldo a quienes mantienen la movilización por el acceso a una vivienda. Manda ánimos a todos los que acampan en Sol. Les insta a seguir allí hasta que el cuerpo aguante y logren sus reivindicaciones. Sobre esas reivindicaciones, Sánchez prometió a Mari Carmen trabajar a contrarreloj para llevarlas a cabo. El presidente del Gobierno quiere sacar adelante un decreto que se paralizó varios meses por falta de apoyos. En el que se planteaba prorrogar la congelación de los alquileres y regular los arrendamientos de temporada.

El próximo martes, día clave para la vivienda

La atención está puesta ya en el próximo martes, cuando el Consejo de Ministros tiene previsto abordar el nuevo real decreto de vivienda. Una fecha que los acampados consideran decisiva, aunque el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid deja claro que sus reivindicaciones van mucho más allá de esta norma.

Entre sus principales demandas están los contratos de alquiler indefinidos y la paralización de los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional.

Su portavoz, Valeria Racu, avisa de que, salga adelante o no el decreto en los términos esperados, las movilizaciones continuarán. Defiende que este sería únicamente el comienzo de una transformación más profunda del mercado del alquiler. “El poder lo tenemos nosotras”, ha asegurado, dejando claro que habrá respuesta en la calle.

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