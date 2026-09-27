Sánchez responde a Maricarmen y afirma que "el Gobierno trabaja contrarreloj para llevar el próximo martes" el decreto de vivienda al Consejo de Ministros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en un acto del PSOE en Getafe. Allí ha mandado un mensaje a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la casa en la que vivía desde hace 70 años. Maricarmen ha pedido la aprobación de un real decreto ley de vivienda. El jefe del Ejecutivo ha respondido a la mujer de 87 años. "Yo Maricarmen tengo un mensaje para ti: el Gobierno trabaja contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto ley de vivienda", ha esgrimido.

Ha pedido el apoyo para que el real decreto ley salga adelante: "No es una cuestión de ideología es una cuestión de humanidad". Asimismo, durante el acto ha cargado contra el Partido Popular y Vox asegurando que "votaron en contra de la ley de vivienda". Sánchez afirma que el Real Decreto sobre vivienda tiene el objetivo de "aliviar la situación de emergencia habitacional que viven millones de españoles".

También ha tenido palabras para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha hablado sobre la polémica del ático y ha remarcado que "la señora quiso tener un nido, pero de buitres". "Tienen dinero para comprarle un 'aticazo' de seis millones a Ayuso y no para proteger a Maricarmen y a otras personas vulnerables", ha denunciado.

Las palabras del presidente del Gobierno llegan un día después de una manifestación por la vivienda en Madrid que ha desembocado en una acampada de cientos de personas en la Puerta del Sol demandando lo que han calificado como el 'decreto Maricarmen'. Piden a todas las administraciones legislar para que no haya "ni una Maricarmen más".

Además, Pedro Sánchez ha anunciado en Getafe que el martes el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros la prórroga del escudo social por las consecuencias de la guerra de Irán hasta final de año.

Esteban pide que en el decreto de vivienda se busque un mínimo común entre todos

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha pedido que en el decreto sobre vivienda que se espera sea aprobado este martes se busque "un mínimo común denominador entre todos".

El Gobierno mantiene conversaciones con grupos parlamentarios con el objetivo de llevar el próximo martes al Consejo de Ministros un real decreto ley con un paquete de medidas para proteger a los inquilinos. En su intervención en el Alderdi Eguna (Día del partido) del PNV, Esteban ha advertido sobre este decreto y ha subrayado que "no se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno".