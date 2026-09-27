Cayetano Rivera reaparece en Sevilla: su silencio en medio de la reconciliación entre Fran y Kiko Rivera

Cayetano Rivera es uno de los nombres de la actualidad. Tras vivir un 2025 convulso con polémicas con la policía, una ruptura y su retirada de los ruedos, el torero encaró el 2026 rehaciendo su vida sentimental con Tamara Gorro.

Ahora, en mejor forma física que nunca, Cayetano ha vuelto a hacer frente a rumores que llevan sobrevolado un tiempo acerca de su relación con su hermano Fran.

El último episodio se vivió en la Goyesca de Ronda, donde según se dice no fue incluido en el cartel a pesar de sus ganas de torear una última vez en ese escenario.

Fran Rivera y Cayetano Rivera | Gtres

Además, en medio de este posible enfriamiento entre los hermanos, Cayetano ha visto cómo se han reconciliado Fran y Kiko Rivera tras entregarle este último parte de la herencia de Paquirri.

En este contexto, Cayetano ha reaparecido en WOW 32 Sevilla que reunió a numerosas caras conocidas en el Palacio de los Deportes San Pablo. El torero llegó en coche al recinto sin la compañía de su pareja y posó ante los medios en el photocall antes de disfrutar del encuentro.

Cayetano Rivera en WOW 32 Sevilla | Gtres

Preguntado por la reciente entrega por parte de Kiko Rivera a su hermano de las cabezas de toro de Paquirri, Cayetano prefirió guardar silencio y no entrar en detalles sobre este asunto.

Tampoco quiso pronunciarse cuando los periodistas le preguntaron si él había recibido las suyas. El diestro optó por centrarse en la velada y, ante los comentarios sobre su buen estado de forma, respondió con una sonrisa: "Bueno, no me regala nadie nada".

También evitó responder a las preguntas relacionadas con Tamara Gorro, después de que la presentadora y colaboradora haya retomado su presencia en televisión, ni quiso desvelar cómo está viviendo el actual distanciamiento con su hermano mayor.

Así, Cayetano volvía a demostrar que, por el momento, prefiere mantener la prudencia ante las cuestiones relacionadas con su familia.