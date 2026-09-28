A las 21:45 horas
Hoy, Susana Abaitua y Maxi Iglesias estarán en El Hormiguero
Los actores llegan juntos al programa para hablar de sus nuevos proyectos.
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El Hormiguero recibe a Susana Abaitua y Maxi Iglesias, dos de los actores más reconocidos de la ficción española. Ambos visitan el programa para compartir con Pablo Motos su actualidad profesional y hablar de sus últimos trabajos.
Durante la entrevista, los actores repasan algunos de los momentos más destacados de sus respectivas carreras y comparten anécdotas de sus experiencias delante de las cámaras. Además, muestran su lado más personal en una noche en la que el cine y la televisión vuelven a ser protagonistas.
Sobre ellos:
Susana Abaitua cuenta con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, con papeles en algunas de las series españolas más conocidas de los últimos años. Maxi Iglesias también ha desarrollado una extensa carrera como actor, especialmente vinculada a la televisión y al cine, y se ha convertido en uno de los rostros habituales de la ficción nacional.
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