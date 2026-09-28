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TAILANDIA
VÍDEO: Las calles de Bangkok convertidas en ríos tras 48 horas de lluvias torrenciales ininterrumpidas
El agua llega hasta la cintura en algunas zonas de Bangkok, donde los vecinos se abren paso entre las riadas para abastecerse tras 48 horas de lluvias torrenciales que han dejado la ciudad completamente anegada.
Bangkok se encuentra completamente anegada tras 48 horas ininterrumpidas de lluvias torrenciales, con las calles convertidas en ríos y el agua llegando hasta la cintura en algunas zonas. Las inundaciones afectan a los 50 distritos de la capital tailandesa.
Ante esta situación, las autoridades han declarado el estado de desastre natural y han pedido a los residentes de las zonas bajas que se trasladen a lugares elevados y eviten desplazamientos innecesarios. Mientras, algunos vecinos se desplazan en canoas para poder atravesar las zonas más afectadas.
Las autoridades han habilitado hasta 50 refugios para acoger a los ciudadanos afectados, mientras los servicios de emergencia trabajan para hacer frente a las inundaciones. A pesar de las dificultades, los habitantes de Bangkok intentan mantener la normalidad y muchos incluso atraviesan las zonas anegadas para hacer la compra.
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