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Mejores momentos | 25 de septiembre

Esta concursante se presenta a Pasapalabra para darle una sorpresa a su madre: “Se merece todo”

La rival de Moisés en la Silla Azul tenía una historia muy bonita que contar.

Esta concursante se presenta a Pasapalabra para darle una sorpresa a su madre: “Se merece todo”

Esta concursante se presenta a Pasapalabra para darle una sorpresa a su madre: “Se merece todo”

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Julián López
Julián López
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El último programa de Pasapalabra ha comenzado con la presencia de Moisés en la Silla Azul, teniendo que jugarse su presencia en el programa contra un aspirante. Su rival en esta tarde ha sido Cristina, una arquitecta que viene de Sevilla.

Siempre nos gusta conocer las historias que esconden los aspirantes a Pasapalabra, y la de Cristina ha emocionado a todos en el plató. Se ha presentado sin avisar a nadie para darle una sorpresa a su madre, y ha llegado hasta la siempre complicada Silla Azul del programa.

Carmen, que así se llama su madre, es fan absoluta de Pasapalabra y no se pierde ni un programa. “Creo que le va a hacer mucha ilusión”, dice emocionada Cristina, recordando el esfuerzo que ha hecho para superar todos los casting y llegar hasta el plató de Pasapalabra.

“Una madre se merece todo, espero no defraudarla”, declara la aspirante, unas bonitas palabras que levantaron la admiración de Roberto Leal y el fuerte aplauso de Moisés y el público de Pasapalabra. En el vídeo de arriba tienes este momento tan emotivo, ¡dale al play y no te lo pierdas!

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