Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | En tierra lejana

Esta noche, Sadakat se enfrenta a Alya y Cihan antes de entregarse: “Pobre de aquel que me desafíe”

Sadakat lleva demasiado lejos su enfrentamiento con Alya y tiene que responder por lo que ha hecho. Cihan, por su parte, debe decidir si apoya a su mujer o a su madre.

Esta noche, Sadakat se enfrenta a Alya y Cihan antes de entregarse: “Pobre de aquel que me desafíe”

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

“¿De verdad me has denunciado a la policía?”, pregunta Sadakat. “Pues sí. Porque has intentado acabar con una vida inocente”, responde Alya. La doctora recuerda que decidió callarse tras lo ocurrido con Mine porque Sadakat aseguró que lo había hecho por su hijo, pero considera que esta vez ha ido demasiado lejos. “Eres un monstruo”, le reprocha.

Cihan pide explicaciones y Alya le cuenta que Sadakat puso en riesgo a la paciente que ella iba a operar para después hacerla responsable de lo ocurrido. Por su parte, la matriarca reconoce que dio la orden, aunque insiste en que la paciente no corría un peligro tan grave como su nuera asegura.

Después deja claro que no piensa quedarse de brazos cruzados mientras Alya continúe en la mansión. “Si te hubieses largado de aquí, nada de esto habría pasado. Mientras te quedes aquí, veremos qué otros disparates me veré obligada a hacer”, advierte.

Kaya, harto de tantos problemas, considera que su madre ha perdido el juicio. Alya, mientras tanto, le recuerda que los agentes están esperando. “Y cuando estés donde mereces estar, tendrás tiempo para reflexionar”, le dice.

Pero Sadakat no piensa dar su brazo a torcer. Antes de marcharse, pone a Cihan ante una difícil decisión: elegir entre su mujer y su madre. “¿Vas a apoyar a tu mujer y a enviar a tu propia madre a la cárcel? ¿O vas a salvar a tu madre, la que te ha parido, de que se pudra entre rejas?”, le pregunta.

También le pregunta a Kaya qué hará ahora que Zerrin sigue desaparecida. “Mi nombre es Sadakat Albora. Pobre de aquel que me desafíe”, sentencia. Sabe que puede acabar en la cárcel, pero no parece dispuesta a pedir perdón.

Esta noche, a las 23 horas, capítulo imperdible de En tierra lejana. Ya disponible en atresplayer.

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Esta noche, Sadakat se enfrenta a Alya y Cihan antes de entregarse: “Pobre de aquel que me desafíe”

Esta noche, Sadakat se enfrenta a Alya y Cihan antes de entregarse: “Pobre de aquel que me desafíe”

amara Falcó confiesa sus traumas con las películas de miedo

Berrak despierta del coma con Kader abrazándola: la verdad ya no podrá esconderse

La mentira de Azra empuja a Zeynep a abandonar a Serhat: “Me voy hoy mismo”

La mentira de Azra empuja a Zeynep a abandonar a Serhat: “Me voy hoy mismo”

“Ya tiene bastantes traumas”: Zeynep planta cara a Serhat por apartar a Kader de sus hijas
El secreto | Capítulo 4

“Ya tiene bastantes traumas”: Zeynep planta cara a Serhat por apartar a Kader de sus hijas

“No quiero una hermana como tú”: Zeynep destroza a Ebru tras descubrir su traición
El secreto | Capítulo 4

“No quiero una hermana como tú”: Zeynep destroza a Ebru tras descubrir su traición

Cihan envenena a Serhat contra Zeynep: "Esa chica es una avariciosa"
El secreto | Capítulo 4

Cihan envenena a Serhat contra Zeynep: "Esa chica es una avariciosa"

Cihan ha vuelto a mover ficha para enfrentar a su hermano con Zeynep. Con mentiras y medias verdades, ha conseguido sembrar la duda en Serhat y dejarlo descolocado.

¡Hayal sufre un ataque de pánico! Serhat le miente para protegerla de la verdad sobre su madre
El secreto | Capítulo 4

¡Hayal sufre un ataque de pánico! Serhat le miente para protegerla de la verdad sobre su madre

La hija pequeña de Serhat ha sufrido un ataque de pánico tras reconstruir los restos de la carta que Berrak escribió a Can. Para evitar que descubra la verdad sobre su madre, el empresario ha tomado una difícil decisión.

Tristán se sincera con Lucía antes de besarla: “Si te hace algo, no me lo perdonaré”

Tristán se sincera con Lucía antes de besarla: “Si te hace algo, no me lo perdonaré”

Adriana Ugarte: “Yo espiaría al personaje de Dolores, no sé si me está escondiendo algo”

Adriana Ugarte: “Yo espiaría al personaje de Dolores, no sé si me está escondiendo algo”

Marta y Andrés en el capítulo 658 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Marta y Andrés dicen adiós a la fábrica entre lágrimas y los aplausos de sus compañeros

Publicidad