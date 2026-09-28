Esta noche, Sadakat se enfrenta a Alya y Cihan antes de entregarse: “Pobre de aquel que me desafíe”

“¿De verdad me has denunciado a la policía?”, pregunta Sadakat. “Pues sí. Porque has intentado acabar con una vida inocente”, responde Alya. La doctora recuerda que decidió callarse tras lo ocurrido con Mine porque Sadakat aseguró que lo había hecho por su hijo, pero considera que esta vez ha ido demasiado lejos. “Eres un monstruo”, le reprocha.

Cihan pide explicaciones y Alya le cuenta que Sadakat puso en riesgo a la paciente que ella iba a operar para después hacerla responsable de lo ocurrido. Por su parte, la matriarca reconoce que dio la orden, aunque insiste en que la paciente no corría un peligro tan grave como su nuera asegura.

Después deja claro que no piensa quedarse de brazos cruzados mientras Alya continúe en la mansión. “Si te hubieses largado de aquí, nada de esto habría pasado. Mientras te quedes aquí, veremos qué otros disparates me veré obligada a hacer”, advierte.

Kaya, harto de tantos problemas, considera que su madre ha perdido el juicio. Alya, mientras tanto, le recuerda que los agentes están esperando. “Y cuando estés donde mereces estar, tendrás tiempo para reflexionar”, le dice.

Pero Sadakat no piensa dar su brazo a torcer. Antes de marcharse, pone a Cihan ante una difícil decisión: elegir entre su mujer y su madre. “¿Vas a apoyar a tu mujer y a enviar a tu propia madre a la cárcel? ¿O vas a salvar a tu madre, la que te ha parido, de que se pudra entre rejas?”, le pregunta.

También le pregunta a Kaya qué hará ahora que Zerrin sigue desaparecida. “Mi nombre es Sadakat Albora. Pobre de aquel que me desafíe”, sentencia. Sabe que puede acabar en la cárcel, pero no parece dispuesta a pedir perdón.

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